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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Macaristan Başbakanı Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı

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Resmi temaslarda bulunmak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Erdoğan kendisini karşılayan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen Oltu siyahı renginde Togg hediye ederken, otomobilin plakasının iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100" olması dikkat çekti. Öte yandan Orban da Erdoğan'a Macar atı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ile Sandor Sarayı'nda görüşmesinin ardından Karmelita Manastırı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Macaristan Başbakanı Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı

OLTU SİYAHI RENGİNDE TOGG HEDİYE ETTİ

Erdoğan, burada kendisini karşılayan Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen, Oltu siyahı renginde Togg hediye etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Macaristan Başbakanı Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı

ORBAN'DAN ERDOĞAN'A MACAR ATI JESTİ

Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Macaristan Başbakanı Orban'a Togg jesti! Otomobilin plakası dikkatlerden kaçmadı

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Macaristan Diplomasi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

bu aracın gerek amblemi gerek dizaynı berbat yirmi sene önceki araç modellerine benziyor kıral çıplak demeye herkes korkuyor

Yanıtla114
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