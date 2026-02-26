Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kabulden fotoğraflar da paylaşıldı.

(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde biraraya geldiği bildirildi. Paylaşımda kabulden fotoğrafa da yer verildi.

