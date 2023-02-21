Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılay nerede?" diyenlere sert çıktı: Bunlar ahlaksız, namussuz, adi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremden etkilenen Osmaniye'de incelemelerde bulundu. Bölgedeki son duruma ilişkin bilgi vermek için kameralar karşısına geçen Erdoğan, muhalefete sert sözlerle yüklendi.

"AHLAKSIZ, NAMUSSUZ, ADİ"

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet yönelik, "Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Devlet yok, iktidar yok' diyorlarsa da bunların gören gözü kör, kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren devlet polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla beraber 11 ilimizde yerini almıştır. Tüm hizmetler için 271 bin görevlimizle vatandaşımızın imdadına koştuk. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış birisi 'Kızılay nerede' diyor. Be ahlaksız, namussuz, adi... Kızılay 2,5 milyon insana yemek ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Bu yenilir yutulur bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Osmaniyeli vatandaşlarımla birlikte tüm depremzedelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Dün Hatay merkezli 6.4 ve 5.8 gücündeki iki depreme biz de Kahramanmaraş'ta yakalandık. Bu depremde de kayıplarımız oldu. 6 Şubat'tan bu yana yaşadığımız depremler nedeniyle yüreğimize düşen ateşi anlatmakta kelimeler yetersiz kalıyor. Acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini geçerken 115 bini yaralı kurtarıldı.

"BİLİM İNSANLARI KARADAKİ EN ŞİDDETLİ DEPREM OLARAK TARİF EDİYOR"

Bilim insanları 6 Şubat günü maruz kaldığımız deprem felaketini dünyada karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak tarif ediyorlar. Bölgeye yaptığımız ziyaretlerde yıkımın şiddetini bizzat yerinde görme imkanım olmuştu. Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Dün birileri önemsizleştirmek istese de insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir. Hayata yeniden tutunmaya çalışıyoruz. Gerek bölgenin genişliği gerek çetin kış koşulları çalışmaları zorlaştırsa da tüm imkanları şehirler için seferber etmiş durumdayız.

"KALICI KONUTLAR İÇİN ADIM ATMAYA BAŞLADIK"

13 bine yakın iş makinesi sevk ettik. Enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken geçici barınma merkezlerini devreye alıyoruz. Bölgeye sevk edilen 300 bin çadırın kurulumuyla 3 milyon 265 bin battaniyenin dağıtımı gerçekleştirildi. Hâlihazırda 865 bin vatandaşımız çadırda. 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde. 376 bin vatandaşımız da bakanlıklarımıza bağlı yurtlarda ikamet ediyor. Kalıcı konutlar için adımları atmaya başladık. 1 yıl bize müsaade edeceksiniz. 1 yılda bu konutları yetiştireceğiz, vatandaşlarımızı da yerleştireceğiz. 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

"TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAPANLARI KULAK ASMAYIN"

Yaşadığımız afetten 85 milyon olarak hepimizin çıkarması gereken dersler olduğu açıktır. Eksiklerimizi gidermemiz büyük önem arz ediyor. 17 Ağustos sonrası attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu tecrübe etmiş olduk. Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ona göre adımlar atacağız. Şehirlerimizin tarihi, kültürel ve sosyolojik dokusunu koruyarak hepsini ayağa kaldıracağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza 1 yıl içerisinde konutlarını teslim etmeye başlayacağız. Konutlarımızın hiçbiri zemin +3 ve +4 katı geçmeyecek. Vatandaşlarımızdan 1 yıl müsaade etmelerini istiyorum. Devlet ile millet arasına fitne sokmaya çalışanlara prim vermeyin. Türkiye düşmanlığı yapanlara kulak asmayın.