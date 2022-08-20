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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde hak sahibi ailenin evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde hak sahibi ailenin evine konuk oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nin ardından kendisine davette bulunan hak sahibi ailenin evine konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nin ardından kendisine davette bulunan hak sahibi ailenin evine konuk oldu.

Ziyarette evde bulunanlardan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "40-50 yıllık binada, artık can güvenliğimizin kalmadığı, günümüz deprem koşullarında ikamet ettiğimiz binalarda, ailelerimiz ve çocuklarımızla sıkıntı içerisinde oturuyorduk. Böyle bir mekanı bize tahsis ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göreceği için saçlarını ördürdüğünü söyleyen küçük kız çocuğu, yazdığı mektubu Cumhurbaşkanı'na takdim etti.

Kız çocuğunun mektubunu okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, metindeki "miniciksin" ifadesine, "Kızım, 1.85 boyundayım." diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubu okumasının ardından kendisine, "Ağlıyor musun?" diye soran çocuğa, "Ağlatacaksın beni. Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım? Beni ağlatacak şeyler koymuşsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ziyaretin sonunda aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

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Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Esenler Güncel Haberler

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