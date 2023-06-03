Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde dikkat çeken görüntü! Muhalefetten sadece İYİ Partili vekiller ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde muhalefet sıralarında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Erdoğan Meclis Genel Kurulu'na gelerek mazbatasını aldığı sırada muhalefet milletvekilleri arasında sadece İYİ Partili vekiller ayağa kalktı ancak alkışlamadılar. CHP ve HDP'li vekiller ise yerlerinden kalkmadı.