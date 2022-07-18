Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği KYK borcu düzenlemesinin detayları netleşti! 26 milyar liralık yük gençlerin üzerinden kalkacak

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrenim kredisi borcu olanlara müjde verdi. KYK kredi borçlarından faizlerin silineceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri ödemelerin alınan rakam üzerinden olacağını söyledi.

"HALA KREDİ ÖDEMESİ YAPAN GENÇLER DE YARARLANACAK"

Erdoğan, konu hakkında yaptığı açıklamada "Son dönemde enflasyonun yükselmesi öğrenim kredisi güncellemelerinde beklenmedik rakamların ortaya çıkmasına yol açtı. Gençlerimizi böyle bir yükün altında bırakamazdık. Haftalar öncesinde çalışmaları başlattık. Kredi geri ödemelerini herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani ana para. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak." ifadelerini kullandı.

SADECE ANA PARA ESAS ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi, öğrenim kredisi borcu olanları sevindirirken uygulamanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre, ödemelerden faizler silinecek sadece ana para esas alınacak.

GENÇLERİN ÜZERİNDEN 26 MİLYARI AŞKIN YÜK KALKACAK

Uygulamadan 3 milyon 157 bin genç yararlanacak. Ayrıca KYK kredilerinin geri ödemesinde enflasyon farkı uygulanmayacak. Gençler, aldığı kredi kadar geri ödeme yapacak. Enflasyon farklarının silinmesiyle toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kaldırılmış olacak.

KYK BORCU NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

KYK BORCU NASIL HESAPLANIYOR?

Katkı kredisi alan öğrencilerin borcu katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanır.