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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki liderin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki liderin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki liderin Türkiye- Yunanistan ilişkilerinde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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