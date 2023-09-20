Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki liderin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulünde, iki liderin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi.