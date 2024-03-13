Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Ankara'da bir aileyle iftar yaptı

Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Ali Osman Taş ve ailesiyle iftar yaptı. Erdoğan, aileyle sohbet edip orucu birlikte açtıktan sonra çay içti. Emine Erdoğan da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak aileye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Ali Osman Taş ve ailesiyle iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ali Osman Taş ve ailesini ziyaret ederek, orucu birlikte açtı.

Eve girişinde aile üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan, "Ben şu anda uzun yoldan geliyorum. Bugün Şırnak ve Mardin, buralardan geliyorum." dedi.

Anne Buse Taş'a "Üç tane kız mı var?" diye soran Erdoğan, "evet" yanıtını aldı.

Aile üyeleriyle masaya oturup, ezan saatini bekleyen Erdoğan, bu sırada aileyle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan aileyle iftardan sonra çay içti.

"Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık"

Öte yandan Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık. Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi, sofralarından eksik olmasın."

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Kulu adayı Semih Saraç kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Kulu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karatay adayı Muhammed Cihad Güzel kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Karatay belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karapınar adayı Kemal Kor kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Karapınar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kadınhanı adayı Refik Cancan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Kadınhanı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ilgın adayı Halil İbrahim Oral kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Ilgın belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hüyük adayı Ahmet Şamil Uyar kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Hüyük belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Halkapınar adayı Emin Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Halkapınar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Güneysınır adayı Mehmet Karaoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Güneysınır belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ereğli adayı Asım Durmuş kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Ereğli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Emirgazi adayı Ubeyde Aktulum kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Emirgazi belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Doğanhisar adayı Celal Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Doğanhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Derebucak adayı Enes Büyükiskilip kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Derebucak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Derbent adayı Yaser Ceyhan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Derbent belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çumra adayı Servet Şahin kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Çumra belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çeltik adayı Mustafa Özeskici kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Çeltik belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title