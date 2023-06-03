Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve başlama töreninde 5 dünya liderine özellikle teşekkür etti

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra göreve başlama töreni için Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadan büyük katılım gösterilen törende özellikle 5 lidere teşekkür etti. Erdoğan, "Şu anda aramızda bulunan Venezuela Başkanı'na hoş geldiniz diyorum. Aynı şekilde değerli kardeşim Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev kardeşime, Özbekistan Başkanı Mirziyoyev kardeşime, KKTC Başkanı Ersin Bey'e, Kazakistan Başkanı'na huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevine resmen başladı. Yemin sonrası Anıtkabir'e geçen Erdoğan daha sonra Beştepe'de düzenlenen göreve başlama törenine katıldı.

DÜNYA LİDERLERİNDEN TÖRENE BÜYÜK İLGİ

Erdoğan'ın göreve başlama törenine 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katıldı.

"GELİN CANLAR BİR OLALIM"

Törende bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız. 21 yıllık iktidarlarımız dönemlerinde bu hassasiyetimizi muhafaza ettik. Kimsenin inancına, oyunun rengine bakmadık. Particilik, ayrımcılık yapmadık. Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil; muhabbeti, hoşgörüyü, kardeşliği yücelten bir anlayışla hareket ediyoruz. 'Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim' diyoruz. Bu samimi çağrımızın tüm renkleri, zenginlikleri ve farklılıklarıyla 85 milyonda karşılık bulacağına inanıyorum. Türkiye'nin her bir vatandaşının enerjisine, katkısına, fikrine ihtiyacı var. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kilitlenmesine ihtiyacı var. Millet olarak bu güçlü birlikteliği yeniden tesis etmemiz gerekiyor." dedi.

5 LİDERE ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasını sonlandırırken 5 lidere özelikle teşekkür etti. Erdoğan, "Şu anda aramızda bulunan Venezuela Başkanı'na hoş geldiniz diyorum. Aynı şekilde değerli kardeşim Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev kardeşime, Özbekistan Başkanı Mirziyoyev kardeşime, KKTC Başkanı Ersin Bey'e, Kazakistan Başkanı'na huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.