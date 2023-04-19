Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz (2)

'GÜVENİNİZİ ASLA BOŞA ÇIKARMADIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar dileyen Erdoğan, "Bugün Denizli yine destan, yine tarih yazdı. 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ben de varım' dedi. Geleceğin aydınlık Türkiye'sine yeni bir pencere daha açtı. Desteğiniz, dayanışmanız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üstad Necip Fazıl'ın o güzel ifadesiyle 'İnşallah tekleşe tekleşe büyümeye devam edeceğiz'. Saflarımızı sıklaştıracağız. Kimseyi ayırmayacağız. Kimseyi dışlamayacağız. Ülkesi için hayal kuran, ülkesi için dertlenen hiçbir insanımızı dışarıda bırakmayacağız. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Muhaciri ile Sünnisi, Alevisi ile 85 milyon bir ve beraber olacağız. Aramıza nifak tohumları saçmak isteyen fitne tüccarlarına asla prim vermeyeceğiz. Siyasi rekabeti, siyasi husumete dönüştürmek isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Kardeş olacağız ve ebediyen kardeş kalacağız. Denizli için 'Hemen şimdi' diyerek hedeflerimize doğru sağlam adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

Erdoğan konuşmasının ardından helikopterle Çardak Havaalanı'na hareket ederek Denizli'den ayrıldı.

Nevra UÇKAÇ / DENİZLİ, -