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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eski Komşusunu Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eski Komşusunu Ziyaret Etti

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski komşularından Binnaz Baloğlu'nu evinde ziyaret etti. Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitingden sonra Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan eski komşusunun evine geçti ve burada mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski komşularından Binnaz Baloğlu'nu evinde ziyaret etti.

Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitingde halka hitap ettikten sonra Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan eski komşusunun evine geçti.

Burada mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, 85 yaşındaki Baloğlu'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Tokatköy Güncel Haberler

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