Cumhurbaşkanı Erdoğan Eski Komşusunu Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski komşularından Binnaz Baloğlu'nu evinde ziyaret etti. Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitingden sonra Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan eski komşusunun evine geçti ve burada mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.