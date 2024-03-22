Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Efendi'nin tüm Türkiye'ye özür borcu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da düzenlediği mitingde, geçtiğimiz gün darbe açıklamasıyla adından söz ettiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert bir dille eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Çankırı'da Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingine katılarak, konuşma yaptı.

"ÖZGÜR EFENDİ'NİN TÜRKİYE'YE ÖZÜR BORCU VARDIR"

CHP lideri Özgür Özel'in, katıldığı bir yayında sarf ettiği darbe sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız. Genel Başkanlık koltuğunda oturan kişi değişti ama CHP'nin cuntacı, darbeci, vesayetçi kodlarında zerre miskal dönüşüm olmadı. Özgür Efendi'ye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum; Türkiye'de darbeler dönemi açık ve net, artık tamamen kapanmıştır. Özgür Efendi'nin darbelerde acı çekenler, işkence görenler, hayatları kararanlar başta olmak üzere tüm Türkiye'ye özür borcu vardır." ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki günlerde CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul'da Dijital Gençlik Buluşması'na katılarak gençlerin sorularını yanıtlamıştı.

Özel, "Gecenin üçünde yine telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ayağa kalkar fırlarım, kim yaptığıyla ilgilenmem. Ama derlerse ki 'gençler yapıyor', bütün partideki gençler, 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak. Ben o darbeye teslim olurum. Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım dedim. Gerçekten de razıyım." demişti.