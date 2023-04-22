Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Nurdağı'nda köy evleri teslim töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine ekonomik katkı sağlayacak projelere özel destek verdiklerini belirterek, bu iki ilçeye yapılacak 50 bin konuta ilave olarak Gaziantep şehir merkezinde de 50...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine ekonomik katkı sağlayacak projelere özel destek verdiklerini belirterek, bu iki ilçeye yapılacak 50 bin konuta ilave olarak Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk bir projeyi planladıklarını söyledi.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar köyünde, köy evleri anahtar teslim törenine katıldı.

Depremden etkilenen şehirlerin toparlanması için etkili ve hızlı adımlar attıklarını, bu kapsamda Gaziantep'te neredeyse çadır kent kalmadığını, her tarafın konteyner kentlerle donatıldığını kaydeden Erdoğan, Hatay dışındaki diğer deprem bölgelerinde ise enkaz kaldırıma çalışmalarının tamamladığını, yeni konut inşaatlarının hızla yükseldiğini aktardı.

Erdoğan, geçici barınma merkezlerinde 3,5 milyon vatandaşın ihtiyaçlarının karşılandığını, hava şartlarının düzelmesiyle bölgede hayatın yavaş yavaş normal seyrine girmeye başladığını ifade etti.

Depremden etkilenen bölgelerin yaklaşık bir yıl sonra eski canlılığına kavuşacağını dile getiren Erdoğan, "Biz, bazı deprem turistleri gibi buraya fotoğraf çektirmeye, görüntü vermeye gelmiyoruz. Biz, hem acıları paylaşmaya hem yaraları sarmaya geliyoruz. Bu anlayışla yüreklerindeki sızının hiçbir zaman dinmeyeceğini bildiğimiz depremzede vatandaşlarımızın daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Acılarını paylaşırken hayatlarını daha iyiye götürecek her türlü desteği ve imkanı kendilerine sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gaziantep'in sadece bölgenin değil, Türkiye'nin üretim, istihdam, ihracat merkezleri arasında giderek yıldızı daha da parlayan bir şehri olduğunu söyleyen Erdoğan, burada faaliyette bulunan 1240 fabrikaya sürekli yenilerinin ilave edildiğini, kuruluş safhasındaki 6. Organize Sanayi Bölgesi'nin de devreye girmesiyle sayının 2 bine çıkacağını kaydetti.

Şehrin ihracatının aylık bir milyar doları bulduğunu, sanayiden turizme, tarımdan insani yardımlara kadar her alanda şehrin başarılarını yakından takip ettiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'ye böylesine katkı yapan bir şehrin önünü açacak projelere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Amanos Tünelleri'nin inşasına başlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay için de büyük önem taşıyan Amanos Tünelleri'nin inşasına yakında başlayacaklarını, bu tünellerle Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı ile katlayarak artıracağını anlattı.

Erdoğan, "Aynı şekilde bu tüneller Hatay'ın muazzam potansiyelini, Anadolu ile buluşturarak şehrin kısa sürede deprem durgunluğunu üzerinden atmasına vesile olacaktır." dedi.

Depremden en çok etkilenen Gaziantep'in ilçeleri Nurdağı ve İslahiye'ye ekonomik katkı sağlayacak projelere de özel destek verdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İslahiye'de 1. ve 2. organize sanayi bölgelerini zaten hayata geçirmiştik. Şimdi Nurdağı'nda da bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Her iki ilçemizin, yatırımcılar için cazibesini artırmak gayesiyle ilave teşvikleri devreye alacağız. Adana, Osmaniye, Gaziantep Hızlı Tren Hattı'nın duraklarından biri de Nurdağı'dır. Bu hattın yapımını da hızlandırıyoruz. Depremin yaralarını sarmak için bu iki ilçemizde yapacağımız 50 bin konuta ilave olarak Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk bir proje planlıyoruz. Görüldüğü gibi tüm şehirlerimiz Gaziantep'i ve ilçelerini de deprem öncesinden daha iyi bir konuma getirmek için gece gündüz çalışıyoruz."

"Türkiye Yüzyılı'nı beraberce inşa edeceğiz"

Ülkeyi, son 21 yılda hayata geçirdikleri demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Türkiye Yüzyılı için hazırladıklarını belirten Erdoğan, bu kapsamda, Karadeniz doğal gazı projesini hayata geçirdiklerini, muhalefet buna inansa da inanmasa da doğal gazı karayla buluşturduklarını ifade etti.

Erdoğan, bir taraftan Karadeniz doğal gazı diğer taraftan Gabar'da çıkarılacak petrolle Türkiye'nin çok daha vakur, çok daha kararlı bir şekilde geleceğe yürüyeceğini söyledi.

Doğal gaz ve petrolden elde edilecek gelirin bir kısmıyla kurulacak Aile ve Gençlik Bankasının, ev kadınlarının emekliliğini desteklemekten gençlerin eğitim, istihdam ve evliliğine bedelsiz katkı sağlamaya kadar pek çok alanda hizmet vereceğini kaydeden Erdoğan, ev kadınlarının emekliliği, gençlerin istihdam ve evliliği ile aile yapısının güçlü bir şekilde devam etmesi hususunu kritik önemde gördüklerini vurguladı.

-"14 Mayıs, LGBT'cilere ders verme günü olacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın, LGBT'ye karşı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Peki, CHP LGBT'ye karşı mı, İP karşı mı, bunun yanında HDP karşı mı? Bunlar LGBT'ci. Bunlar bizim kutsal aile yapımıza karşı. İşte 14 Mayıs bunun için çok önemli. 14 Mayıs, LGBT'cilere, kadına şiddetin yanında olanlara ders verme günü olacaktır. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleyi milletimizle aynı istikamete bakarak, aynı hassasiyetleri paylaşarak aynı amaçla yol yürüyerek kazandık. İnşallah 14 Mayıs seçimlerinde de milletimizle birlikte zafere ulaştıktan sonra deprem şehirlerimizi beraberce ayağa kaldırmayı sürdürecek, Türkiye Yüzyılı'nı beraberce inşa edeceğiz."

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, Belpınar köyünde yapılan, cami, köy konağı ve kompost alanın açılışını yaptı, ahırları da bulunan 14 köy evinin anahtarlarını sahiplerine teslim etti.

Erdoğan, Gaziantep'in Mesthüyük ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu köylerindeki hak sahiplerinin ev teslimi anına da canlı bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, yapılan duanın ardından köy konutlarının açılış kurdelesini kesti.

Törende açılışın ardından söz verilen hak sahiplerinden Remzi Kavak ve eşi Şerife Kavak ile Mehmet Demir, kısa sürede yapımı tamamlanan köy evleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle bir köy evini ziyaret etti.

Törende ayrıca, AK Parti'nin Gaziantep milletvekili adayları tanıtıldı.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı.

Akıllı köy olacak

Akıllı köy uygulamalarıyla dikkati çeken Belpınar köyü, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda yapıldı.

TOKİ standartlarında, kaya zemin üzerine, radye temel, betonarme olarak 44 günde yapımı tamamlanan evler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk teslim edilen kalıcı konutlar oldu. Projeyle, köy camisi ve köy konağı da hizmete açıldı.

(Bitti)

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023