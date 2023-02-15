47 bin bina yerle bir oldu! Yüzde 98'inin 1999 depremi öncesinde yapıldığı ortaya çıktı

10 ili vuran depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı düzenlendi. Deprem sonrası alınan yeni kararları açıklayan Erdoğan, "Depremde 47 bin yıkıldı. Yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda katettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor." dedi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından 10 ilde yaşanan büyük yıkım sonrası ilk Kabine toplantısı, dün AFAD merkezinde gerçekleştirildi.

"YIKILAN BİNALARIN YÜZDE 98'İ 1999 ÖNCESİNDE İNŞA EDİLMİŞ"

Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda katettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Bu çerçevede bilimsel veriler ışığında bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ'miz tarafından başlanmıştır. Kaybedecek tek bir dakikamız bile olmadığının bilinciyle, hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mevcut duruma göre mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz." dedi.

"47 BİN BİNADAKİ 211 BİN KONUT YIKILMIŞ"

Erdoğan açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı. Şu ana kadar deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi. İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bir hafta içerisinde bitirilecek hasar tespit çalışmaları tamamlandığında kesin sayılar ortaya çıkacaktır."