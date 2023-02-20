Cumhurbaşkanı Erdoğan: En ağır yıkım ve can kaybı Hatay'da

Depremin yerle bir ettiği Hatay'da ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki son durumu paylaştı. En fazla yıkımın Hatay'da olduğunu belirten Erdoğan, "Şehrimizde enkaz haline gelen 6 bin 251 binanın altından 17 bin 436 vatandaşımızın cenazesi çıkarılarak defnedildi. Yaralı sayımızda 30 bini geçti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli bugün deprem bölgesi Hatay'a giderek incelemelerde bulundu. Depremzedelerle bir araya gelen iki lider, çalışmaları yerinde inceledi. Ardından Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi.

"EN FAZLA YIKIM HATAY'DA"

11 ili vuran depremde en fazla yıkımın Hatay'da olduğunu belirten Erdoğan, "Şehrimizde enkaz haline gelen 6 bin 251 binanın altından 17 bin 436 vatandaşımızın cenazesi çıkarılarak defnedildi. Yaralı sayımızda 30 bini geçti. Halen enkaz kaldırma işlemi devam eden az sayıda binamızın tamamına yakını özellikle Hatay'dadır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasının devamında şunları söyledi:

Hatay'daki yapıların üçte birine yakını oturulamaz hale gelmiştir. Hatay'da görevlendirdiğimiz arama kurtarma ve destek personeli sayısı 75 bini, iş makinası sayısı da 5 bine yakındır. Dağıtımını yaptığımız 20 bin çuval kömür ve odunla ısınma sıkıntısının aşılmasına katkıda bulunduk Katar'dan gelmekte olan konteynırlar İskenderun limanına indirileceği için bunların önemli kısmını Hatay bölgesinde kurmayı planlıyoruz. Muhtarlarımızla ilgili onlara konteynır noktasındaki desteğimizi vererek o sorunları inşallah çözmüş olacağız.

"BURALARI SIFIRDAN YAPACAĞIZ"

Şehrin tamamını ayağa kaldıracak çalışmalara hemen başladık. Bugün Devlet Bey'le de onu konuştuk. Biz buraları bir defa sıfırdan yapacağız. Güçlendirme yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye bir şey yok. Sıfırdan Hatay'ı, İskenderun'u, Arsuz'u ve bütün harap olmuş yerleri sıfırdan inşaat etmek üzere vatandaşlarımızın gönül huzuru içerisinde buraya yerleşmelerini sağlayacağız. Ama asgari bize 1 yıl müsaade.

"HATAY'I YENİDEN İHYA EDECEĞİZ"

Hatay'ı tüm renkleriyle yeniden ihya edeceğiz. Hatay Meclis binamız başta olmak üzere yıkılan medeniyet değerlerimizi aslına uygun şekilde tekrar yapacak, zarar görenleri restore edeceğiz. İnsan iradesini aşan engeller haricinde depremle ilgili tüm eksiklik, aksaklıkları en küçük detayına kadar belirledik. İnşallah bundan sonra tekerrür etmemesi için beşer planında elimizden ne geliyorsa yapacağız. 81 il için hazırladığımız afet planını son tecrübeler ışığında gözden geçiriyor, güçlendiriyoruz.

"HATAY'IN DEMOGRAFİK YAPISINI DEĞİŞTİRMEYE KİMSENİN GÜCE YETMEZ"

Atıkları çevre ve insana zarar vermeyecek coğrafyasına uygun yerlere taşıyacağız. Tüm unsurlar ayrıştırıldıktan sonra beton ve tuğla atıklarını yeni inşa edeceğimiz yerlerde dolgu malzemesi olarak kullanacağız. Hem atıkları değerlendiren hem çevreyi koruyan sistemle enkazları ortadan kaldırmış olacağız. Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara lütfen iltifat etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye evelallah kimsenin gücü yetmez, bunu da böyle bilin."