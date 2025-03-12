Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm

AK Parti grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyetiyle görüşebileceğini ifade etti.

SİYASİ PARTİ TURLARI BAŞLADI

Öcalan'ın çağrısının okunmasının ardından DEM heyeti, ikinci siyasi parti turlarını gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda da DEM Parti EŞ Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, hafta başında CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaret etti. DEM Parti heyetinin siyasi parti turu, bugün Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile devam edecek. DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te, MHP ve AK Parti ile görüşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RANDEVU İSTENİRSE VERİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası gazetecilerin "DEM heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Arkadaşlarım İmralı heyeti ile görüşecek. Benden randevu isterlerse veririm" dedi.

"BENİ DOLDURUŞA MI GETİRİYORSUN?"

Erdoğan bir gazetecinin "Emekli ikramiyeleri daha fazla artar mı" sorusuna ise "Beni dolduruşa mı getiriyorsun? 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı daha ne olacak?" diye yanıt verdi.