Cumhurbaşkanı Erdoğan yine mikrofonu eline aldı! Türkü söyledi, salon coştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli ziyaretinde, 2500 kadın çalışanıyla Türkiye'nin en çok kadın işçisinin istihdam edildiği Deniz Tekstil Fabrikası'nda kadın işçilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan; üreten, emek veren, değer ortaya koyan kadınlarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ

Programda renkli görüntüler de ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programın sonunda söylenen "Asmam Çardaktan" türküsünün nakaratına eşlik etti, salonlar coşkusunu alkışlarla gösterdi.

BİLECİK'TE DE MİKROFONU ELİNE ALMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Bilecik'te açılış törenine katılan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara duymayanlara" şarkısına da eşlik etmiş, performansı gündem olmuştu.