Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'daki operasyona dair ilk açıklama: Canilerle mücadelemiz sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yalova'da 3 polisin şehit düştüğü DEAŞ operasyonu ile ilgili açıklamada bulundu.

Şehit polislere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz" dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine sabır; Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

5 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Konuyla ilgili hükümetten ve AK Parti'den mesajlar gelmeye başladı. Açıklamalar şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehid olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kıymetli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şâd, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

ÖZEL: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, şehit polisler için başsağlığı diledi.

CHP lideri, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ÇELİK: TERÖR İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik, taziye mesajında "Yalova'da DAEŞ terör örgütüne dönük operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.

Değerli ailelerinin, kahraman Emniyet Güçlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulunan Çelik, "Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir." dedi.

"AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakârlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun.