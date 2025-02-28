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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Bu süreçte gelişecek her türlü provokasyona karşı her tedbiri alacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ilk kez konuştu.

Katıldığı programda önemli mesajlar veren Erdoğan, "Ülkemizi prangalarından kurtarma mücadelemizde önümüze çıkan en büyük engellerden biri Türkiye'nin 40 yıllık terörle imtihanında çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Terör tehdidi ülkemizde uzun yıllar siyaseti biçimlendirmek, siyasetçileri dar bir alana hapsetmek için bir sopa olarak kullanıldı. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin cesur inisiyatifi ile başlayan bizim kararlı tutumumuzla ilerletilen terörsüz Türkiye çabalarında dün itibari ile artık yeni bir sayfaya geçilmiştir. " ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ"

Erdoğan açıklamasında ayrıca "Süreci sabır ve samimiyetle yürütülmesinin en önemli konu olduğu kanısındayız. Bu süreçte gelişecek her türlü provokasyona karşı her tedbiri alacağız. Türkiye sadece emperyalizm kanlı oyunları bozmakla kalmayacak, ekonomik kalkınma aile hedeflerine ulaşacaktır. Niyet hayır akıbet de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

28 ŞUBAT MESAJI

Öte yandan Erdoğan konuşmasında 28 Şubat sürecine de değinerek; "28 Şubat'ın eğitimden siyasete, medyadan iş dünyasına nasıl bir baskı zorbalık ve zülüm düzeni tesis ettiğini, o karanlık dönemleri yaşamayanlar tam manasıyla idrak edemiyor. Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz' diyecek kadar küstahlıklarına şahit oluyoruz. 28 Şubat başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar, halen tam olarak iyileşmiş değil" dedi.

Erdoğan ayrıca "Abartıyorsunuz diyen vicdan yoksunlarına sadece buz dağının görünen kısmı olan şu rakamlara iyi bakmalarını tavsiye ediyorum. 28 Şubat döneminde kılık kıyafeti veya fişlemeler nedeniyle disiplin soruşturması geçiren öğretmen sayısı 33.500 civarında. 11 binden fazlası ceza aldı, binlercesi istifa etti. Binlerce kamu görevlisi aynı şekilde tahkikata uğradı. Emniyet birimleri suçlular yerine İstanbul'un göbeğinde sarıklı, sakallı, cübbeli, çarşaflı vatandaşlarımızı kovalıyordu.

Üniversite kapılarına kurulan adına ikna odası dedikleri psikolojik işkence odalarını, imam hatiplilerinin üniversiteye gitmesini engellemek için devreye sokulan katsayı uygulaması, imam hatiplerin ortaokul kısmını kapatmak için getirilen kesintisiz eğitim dayatmasını ve daha nice zorbalık ve yasakları bu ülke çok acı biçimde tecrübe etti" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda üçüncü kez görüşmüş, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ndeki 3'üncü görüşmeye Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da yer aldığı 7 kişilik DEM Parti Heyeti katılmıştı.

İstanbul'a dönen DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'ın çağrı metnini kamuoyu ile paylaşmış, Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer almıştı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma çağrısı sonrası ilk açıklama: Her türlü tedbiri alacağız
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

sonucu söyleyim; KANDIRILDIM

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Haber YorumlarıCece Cece:

Yarın Aldatıldık dese buna inanacak milyonlarca salak var

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Bu millet bu ihanetinizin bedelini seçimde cevap verecek kanımca..

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Haber YorumlarıTn Ko:

Aslan Erdogan ??????

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Haber YorumlarıUglyKing:

binlerce şehit ters döndü mezarında yatacak yerin yok erdugan

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Öcalan serbest bırakılacak mı? Bırakılmasından yana değilim, fakat bırakırlırsa da Polislerimiz onun sıkı güvenliğini sağlamalıdır.. Ülkemizde provokasyon yapacak çok hainler var.. Devletimizin yanında olmalıyız. Bakın Dünya'da her yerde savaşlar arttı. Şimdi de Çin

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Haber YorumlarıDimitri:

seçimi dem parti üstünden kazanıldı dem parti olmasaydı kazanamazsın dem partiyi de kaybetsiniz şimdi kazanamaz artık hayel kurmayın zaten Tayyipçi kitlesi belli her türlü alır

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