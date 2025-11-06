Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Tepki: 'Açıklamalarını Ülkemiz Adına Hicap Duyarak Takip Ettim'

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in giderek saldırgan bir üslup takındığını ileri sürerek, "Siyasetçiler olarak, saldırılar karşısında siyaset kurumunun itibarını korumamız gerekiyor. Dün ana muhalefet partisi genel başkanının hezeyanlarını hem kendi partisi hem ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'na katıldı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz ilk emri, yaradan Rabb'inin adıyla oku olan bir inancın müntesipleriyiz. İlim erbabımız, bilgiyi yitik malları olarak görmüş ve hayatları boyunca bilginin peşinde koşmuşlardır. Kütüphanecilik anlamında, bin 300 yıllık çok köklü bir geleneğimiz var. Emevilerden Abbasilere, Selçuklular'dan Osmanlı İmparatorluğu'na, oradan Cumhuriyet'imize bu alanda ciddi birikim sağlamışız. Asırlar boyunca imar ettiğimiz şehirlerde, kurduğumuz devletlerde, inşa ettiğimiz medeniyetlerde kitap ve alim hep merkezde yer almıştır.

"Hakkımız tam teslim edilmese dahi günümüzün bilim ve kültür mirasına milletimizin yaptığı katkı göz ardı edilemez"

Hakkımız tam manasıyla teslim edilmese dahi günümüzün bilim ve kültür mirasına milletimizin yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. İlme ne zaman hak ettiği kıymeti vermişsek, kitaba ve bilgiye ne zaman dört elle sarılmışsak dünya tarihine geçen en büyük başarılarımızı, işte o zaman elde etmişiz. Huzur ve güvenliğimizi, refah seviyemizi, işte o zaman istediğimiz düzeye getirebilmişiz. Fakat ilimle, irfanla, bilgiyle, kitapla aramız açıldığında ise geriye düşmüş, zayıflamış, güç kaybetmiş, takip edilen değil takip edilen konuma gelmişiz.

"Zengin müktesebatı özellikle tek parti yıllarında ne yazık ki yeterince değerlendiremedik"

Bu zengin müktesebatı özellikle Cumhuriyet'imizi maziden bir kopuş olarak gören tek parti yıllarında ne yazık ki yeterince değerlendiremedik. Eşsiz kaynaklarla bezeli kütüphanelerimiz, tek parti zihniyetinin tepeden inmeci uygulamalarından dolayı merhum Cemil Meriç'in benzetmesiyle birer tuğla yığınına dönüştü. Nice kuşakların geçmişiyle arasına kalın duvarlar örüldü. Bu ülkenin aydınlık yarınları olan genç nesillerin kendi kökleriyle bağı zayıflatıldı. Evlatlarımız, medeniyet değerlerine bilerek yabancılaştırıldı. Bu politikalar sebebiyle koca bir nesil ne şarklı kalabildi ne garplı olabildi. Türkçe ezan garabetinden musiki yasaklarına, rahmetli Aşık Veysel'in bizzat yaşadığı kılık kıyafet dayatmalarına kadar hayatın birçok alanında bunu gördük, yaşadık, milletçe tecrübe ettik.

"Yaşadığımız bütün bu olumsuzluklara rağmen köklerimiz ve tarihimizle yeniden bütünleşmeyi başardık"

Yaşadığımız bütün bu olumsuzluklara rağmen yeniden ayağa kalkmayı, köklerimizle ve tarihimizle yeniden bütünleşmeyi öyle veya böyle başardık. Bakınız, bugün okul öncesinden doktora sonrası düzeye kadar eğitim kurumlarımızda, kütüphanelerimizde, gençlik merkezlerimizde çıtayı her geçen gün daha yükseğe taşıyoruz. Kültür Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, üniversitelerimiz, vakıflarımız ve yerel yönetimlerimizle el ele vermek suretiyle kütüphanecilik mirasımızı yaşatmaya, geliştirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı olarak bu sürece liderlik ediyoruz.

28 Şubat döneminin ruhsuz, köksüz, tarih şuurundan yoksun zihniyetinin kurbanlarından biri İstanbul Üniversitemizdeki tarihi kitaplarıdır. Bunların arasında Sultan II. Abdülhamid Han'ın özel kitaplığı da var. Tasnif ve kataloglamasını yaparak bu eserleri de okuyucuların istifadesine sunuyoruz. İstanbul'da tüm ithamlara, tüm iftiralara rağmen Atatürk Kültür Merkezi'ni yeniden ve çok daha güçlü bir şekilde inşa ettik. Önümüzdeki aylarda Haydarpaşa'da yine muhteşem bir kütüphanemizi hizmete açacağız.

"Eylül 2025 itibariyle 154 bin kataloglama faaliyetiyle yeni bir başarıya ulaştı"

Eylül 2025 itibariyle 154 bin kataloglama faaliyetiyle yeni bir başarıya ulaştı. Milli Dijital Kütüphane projemizde Milli Kütüphane'de verilen hizmetlerin sanal bir modellemesini yaparak dijital ikizini oluşturduk. Milli Dijital Kütüphane üyelerimiz, Ankara'daki yerleşkeye ek olarak ülkemizin dört bir yanındaki 69 halk kütüphanemizde kurulan erişim istasyonlarından 20 milyondan fazla kaynağa erişebiliyor. Tüm bu hizmetlerde emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, bilhassa kütüphanecilerimize teşekkür ediyorum.

"Konuşan Türkiye'nin 2'nci büyük partisinin genel başkanı mı, yoksa ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in kendisine yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Siyasetçiler olarak, saldırılar karşısında siyaset kurumunun itibarını korumamız gerekiyor. Dün ana muhalefet partisi genel başkanının hezeyanlarını hem kendi partisi hem ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan Türkiye'nin 2'nci büyük partisinin genel başkanı mı, yoksa ayarları bozulmuş hakaret otomatı mı? Maalesef belli değil. Türkiye, böyle bir siyasi üslubu asla hak etmedi. Öte yandan şunu da hepimiz çok iyi biliyoruz: zihin fukara olunca akıl ukala olur; dilin de freni boşalırmış.

Ortada, bakın gerçekten üzülerek söylüyorum, zihniyle dili arasındaki bağ tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var. Bu zat, gün aşırı söylediği yalanlarla, önüne gelene attığı iftiralarla meydanlarda savurduğu hakaretlerle giderek saldırgan hale geldi. Yerel yönetimleri ahtapot misali saran suç örgütünün yolsuzlukları ortaya döküldükçe bu zat panikliyor, çirkinleşiyor, kontrolü iyice kaybediyor. Biz elbette günden güne daha da seviyesiz ve sevimsiz bir hal alan bu dile siyaseti enfekte eden bu zehirli söylemlere milletimizi mahkum etmişiz.

Dün zaten hem genel başkan vekilimiz ve parti sözcümüz hem diğer arkadaşlarım, bu zata hak ettiği cevabı inmeden verdiler. Kendisine tavsiyem, biz az söyledik, o çok anlasın."