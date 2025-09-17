Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum, öfke nöbeti geçirmeye devam et
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun "Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil" sözlerine, "Kuyruk acını biliyorum, öfke nöbeti geçirmeye devam et. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam Aleminin ortak davası ve mirasıdır" diyerek karşılık verdi.
Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun küstah açıklamasına yanıt verdi.
