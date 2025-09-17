Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum, öfke nöbeti geçirmeye devam et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum, öfke nöbeti geçirmeye devam et
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun "Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil" sözlerine, "Kuyruk acını biliyorum, öfke nöbeti geçirmeye devam et. Kudüs bizimle birlikte 2 milyarlık İslam Aleminin ortak davası ve mirasıdır" diyerek karşılık verdi.

Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun küstah açıklamasına yanıt verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.