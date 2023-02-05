Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da konsoloslukların kapatılmasına tepki: Kabine'de gerekli kararları alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bazı ülkelerin konsolosluklarını kapatmasına ilişkin "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada gerekli kararları alacağız." dedi. Geçtiğimiz günlerde 9 ülkenin büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığı'na çağırılması hakkında da açıklama yapan Erdoğan, "Geçenlerde Dışişleri Bakanlığımız bunların hepsini çağırdı, bunlara gereken ültimatomu verdi. 'Eğer bu tür şeyleri devam ettirecek olursanız, bunun hesabını ağır ödersiniz.' dedi." diye konuştu.

Hollanda, Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika ve İngiltere'nin İstanbul'daki konsolosluklarını güvenlik gerekçesiyle kapatmasının ardından bu ülkelerin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı. Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki "Aydın Gençlik Buluşması"nda gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konsoloslukların kapanmasına tepki göstererek yarınki Kabine Toplantısı'nı işaret etti.

"BUNUN HESABINI AĞIR ÖDERSİNİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gencin "Seçim dönemine girdik. Bazı ülkelerin konsoloslukları kapatıldı, ardından terör uyarıları geldi. Bir şeylerin amaçlandığı belli. Ne yapılmaya çalışılıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bunların hepsi şu anda zamana oynuyorlar. Geçenlerde Dışişleri Bakanlığımız bunların hepsini çağırdı, bunlara gereken ültimatomu verdi. 'Eğer bu tür şeyleri devam ettirecek olursanız, bunun hesabını ağır ödersiniz.' dedi."

"KABİNE TOPLANTISI'NDA GEREKLİ KARARLARI ALACAĞIZ"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Ve öyle zannediyorum ki pazartesi günü Kabine Toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Avrupa ülkelerinin İstanbul'da bulunan başkonsoloslukları art arda geçici süre kapanma kararı aldıklarını açıklamıştı. Hollanda Başkonsolosluğu'nun ardından Almanya, Fransa, İsviçre, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu da kapatılmıştı. Sonrasında 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'de güvenlik gerekçesiyle konsolosluklarını kapatan ülkelerin büyükelçileri de 9 büyükelçi arasında yer aldı.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır." ifadelerini kullandı.

SOYLU "PSİKOLOJİK HARP" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Soylu konsoloslukların kapatılmasına ilişkin, "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir. Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı. TBMM Başkanı Şentop da bazı ülkelerin Türkiye için yaptığı güvenlik uyarılarına yönelik "Türkiye'yi yıpratma, itibarsızlaştırma yönünde bir hamle olduğunu açık bir şekilde görüyoruz" demişti.