Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylara tepki: Terör örgütüne ait slogan attılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Tarihimize güneş gibi doğan, Cihangirler yetiştiren Manisa. Gediz'in beslediği bereketli toprakların incisi Manisa. Güzellikleriyle, mimari eserleriyle bir şeref tablosunu andıran Manisa. Seni bugün bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Buradan tüm Manisa'ya kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. AK Parti Manisa 8. Olağan İl Kongremizin, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

Manisa teşkilatlarımızın tüm neferlerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kurulduğu günden itibaren Manisa'da hareketimize ve davamıza destek olmuş tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Teşkilatımız içinde ahirete irtihal etmiş kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle, minnet ile yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum. Bugün görevlerini devreden teşkilat mensuplarımıza, ülkem ve partim adına, kalpten teşekkür ediyor, yeni görev alan yol ve dava arkadaşlarıma da Mevla'dan başarılar diliyorum.

Dün Antalya'daydık. Biraz önce İzmir'in misafiri olduk. 12 Ekim'de başlayan kongre sürecimizde Manisa'yla birlikte 78. il kongremizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Önümüzdeki cuma günü İstanbul. Artvin ve Yalova İl Kongrelerimiz var. Arada 5 Şubat'ta Kadın kollarımızın 7. Olağan Kongresinde ülkemizin dört bir yanından hanım kardeşlerimizle Ankara'da buluşacağız.

23 Şubat'ta Allah nasip ederse büyük kongremizi de yapmak suretiyle kongre maratonumuzu alnımızın akıyla tamamlayacağız. İl ve ilçe kongrelerimizi hamdolsun tam bir bayram havasında, kardeşlik atmosferi içinde, çok büyük bir katılımla gerçekleştirdik. İşte bugün bu salonda gördüğünüz heyecanı, coşkuyu, ülkemizin her yanında gördük. Kongrelerimiz vesilesiyle milletimizle kucaklaştık. Kardeşliğimizi yeniledik. Dostluğumuzu pekiştirdik. Ahdimizi tekrarladık. Yol ve dava arkadaşlığımızı güçlendirdik. Emeklilerimizin tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini harmanladık. Biz de hükümet çalışmalarının yoğunluğuna rağmen il kongrelerimizin birçoğuna bizzat iştirak ettik.

Diyarbakır'dan Trabzon'a, Adana ve Mersin'den Samsun'a, Malatya'dan Bursa'ya ülkemizin dört bir köşesinde AK Partimizin fedakar, samimi ve vefalı neferleriyle kucaklaştık, hasbihal ettik, dertleştik. Bu süreçte bir kez daha gördük ki sadece 11 milyonu aşan üye sayısı itibarıyla değil, vizyon, ufuk, gayret ve millete hizmet aşkı bakımından da partimiz tüm mensuplarıyla zirvede. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 85 milyonun tamamını kucaklayan, her bir ferdin ve rengini temsil eden kuşatıcı bir yapıya sahibiz. İnşallah bu vasfımızı güçlendirerek devam edeceğiz. Yıkıcı ve dışlayıcı olmayacak. Bugüne kadar yapıcı olduğu gibi yine yapıcı olacağız. Gönül köprüleri inşa edeceğiz. Kardeşlik siyasetiyle 85 milyonun arasında gönül köprüleri inşa edeceğiz.

Şunu bugün bir kez daha üstüne basa basa söylemek istiyorum: Bölgemizde bunca gerilim, çatışma, savaş yaşanırken, coğrafyamız yeni krizlere, yeni istikrarsızlıklara gebe iken, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistem yeniden baştan şekillenirken, hasılı ülkemizi ve geleceğimizi doğrudan etkileyen kritik gelişmeler vuku bulurken, biz boş işlerle, boş gündemlerle kendimizi meşgul edemeyiz.

Hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için daha çok ter dökmemiz icap ediyor. Evlatlarımıza daha müreffeh, güçlü ve itibarlı bir ülke bırakmak istiyorsak, tüm kapasitemizi kullanmalı, gereksiz tartışmalarla vakit kaybetmemeli, bir saniyemizi bile boşa harcamamalıyız.

Her zaman söylüyorum. Muhalefetin iş bilmezliği bizim referansımız olamaz. Muhalefetin tembelliği bizim bahanemiz olamaz. Muhalefetin beceriksizliğine bakarak rehavete kapılmayız. Onların sorun çözmek, milletin dertlerine derman olmak gibi bir kaygılarının olmadığını hepimiz zaten farkındayız. Bırakın dünyayı, ülkemizde ne olup bittiğini bile takip etmiyorlar.

Gazze'de 471 gün sonra ateşkes sağlanmış, Suriye'de 13,5 yıl süren zulüm sona ermiş, Avrupa'da ırkçı partiler hükümet devirecek seviyeye gelmiş, ticaretten, teknolojiye, dünyada büyük değişimler yaşanıyormuş. Evet, bunların ve diğer hadiselerin hiçbiri umurlarında değil. Gelişmelere ilişkin en ufak bir fikirleri yok. Ortaya koydukları hiçbir alternatif yok. Varsa yoksa kendi çıkarları, kendi ikballeri, kendi gelecek planları. Kavgayı, gürültüyü, kuyu kazmayı, artık kendi seçmenlerini bile bıktıran güç mücadelelerini burada saymaya gerek dahi duymuyorum.

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