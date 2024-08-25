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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaz'daki kaçak villa üzerinden İBB'ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar

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İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen kaçak villa üzerinden İBB'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalkıp şimdi İstanbul'un çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" dedi.

25-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış törenine katıldı.

"İSTANBUL'UN EN NADİDE ÇEVRE HAZİNESİNİ PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR"

Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen kaçak villa üzerinden İBB'ye tepki göstererek, "Yetkiyi milletten alıp hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar. İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Belediyeleri hısım-akraba çiftliğine çevirdiler. Binlerce belediye işçisini kapı dışları ettiler." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Belediyelerimiz vatandaşımıza hizmetini sürdürüyor. 210 milyona ulaşan bu proje ile eser ve hizmetleri sizlerin emrine veriyoruz. TOKİ, Ahlat'ta 1 milyar 96 milyonluk yatırımla inşaatlarını bitirdi. Bitlis merkezde kentsel dönüşümde sona geldik. Toplam1 milyar 229 milyonluk bu projenin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimize sadece çevre ve şehircilikte 22 yıldaki yatımımız 26 milyar liraya ulaştı. Her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. 1 milyar 776 milyonluk yatırımımız devam etmekte.

Bitlis'in özel sektör yatırımlarında da şaha kalktı. Pek çok fabrikanın açılığını yapmıştık. Bugün de yeni halkalar ekliyoruz. 3 etaptan oluşan pamuk ipliği ve tekstil fabrikasının ilk etabını yapıyoruz. Kalan etaplar bittiğinde günlük 65 ton pamuk girdisi ile 50 ton iplik üretecek. Kiler Holding'i bu yatırım için tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaz'daki kaçak villa üzerinden İBB'ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar

ESKİ TÜRKİYE TAMAMEN GERİDE KALDI

Terörün karanlık gölgesi doğu illerimizden çekildikçe şehirlerimizin potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Bölge illerimiz farklı bir ivme kazandı. Endişenin yerini güven, korkunun yerini huzur aldı. Bölgede huzur ortamı güçlendikçe yatırımlar daha hızlı şekilde ilerliyor. Düne kadar terör yuvası olan Gabar'da ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. bunları Bitlis'in desteği ile başardık. Siz bize sahip çıktınız, hükümetimize sahip çıktınız. Sizin için ter dökenlere, mücadele verenlere sahip çıktınız. Eski Türkiye artık tamamen geride kaldı. İnsanımızın kökeninden, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler geride kaldı.

"ESKİ GÜNLERİ ÖZLEYENLERE ASLA EYVALLAH ETMEYİZ"

Terör sopası ile siyasetin dizayn edildiği, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kaldı. Baskıların yasakların olduğu günler geri gelmemek üzere tamamen geride kaldı. Kazanımları kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Belini kırdığımız Terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Eski günleri özleyenlere, çatışmayı şiddeti özleyenlere bizi karanlık günlere çekmek isteyenlere asla eyvallah etmeyiz. Yularını Türkiye düşmanlarının tuttuğu provokatörlerin oyununa gelmeyeceğiz.

"KENDİ MENFAATLERİ DIŞINDA GÜNDEMLERİ YOK"

Avrupa'da keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı. Kendi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetkiyi milletten alıp Hizmeti hapisteki teröriste veriyorlar. Meclis'te provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini takip etik. Meclis kürsüsünden millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin bu koroya ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Bir avuç marjinal muhalefeti esir almış, parmağında oynatmaktalar. Halktan kopmuş durumdalar. milletimiz bunların neyin peşinden koştuğunu çok iyi görmekte. Bunlardan ülkeye hayıt gelmesi mümkün değildir. Türkiye'yi sıkıntılarından kurtaracak olan yine biziz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

İstanbul Boğazı İstanbul Vaniköy Üsküdar Güncel Haberler

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Yorumlar (24)

JokerAllame:

O KADAR KOMİK Kİ ŞU KONULARA KENDİSİNİN DEĞİNMESİ :)

135
38
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Serkan Düzenli:

kendi bile gülüyor millet bunları yemiyor artık

119
32
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Mustafa Aydogan:

Şunu söyleyene bakın ya:)))

90
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Hilal Taşkıran:

Kişi kendinden bilir işi ??

86
18
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Sebahattin Yakar:

hiç.gulesim.yoktu

85
19
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Tahsin Dönmez:

Çok komik ya kendine bakmadan konuşmuş ??

84
12
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Mustafa Akgül:

Ortaca Sarıgerme’de Dalaman Havalimanının tam sırtına ormanı yokedip kaçak otel inşaatı hangi bakanın kayınbiraderine ait onada bakıverin. Kimlere peşkeş çekilmiş

84
11
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Sebahattin Yakar:

hiç gülesim yoktu

68
20
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Izzet Akpinar:

siz yılardır para babalarina peşkeş cekiyorsunuz hiç kimsede yılardır ses çıkmadı hepiniz aynisiniz hic halktan yana olmadiniz

66
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Yusuf Kaymak:

kendisinden bahsediyor reis

56
12
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