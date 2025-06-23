Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Dünyayı tedirgin eden savaşa 10. gün de dahil olan ABD, İran'ın 3 nükleer tesisini B-2 ağır bombardıman uçaklarıyla imha etti.

ABD'nin İsrail-İran savaşına dahil olması kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirirken, saldırıya bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Memur-Sen 30. Yıl Vefa Programı'na katılan Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ve destekçilerinin, komşumuz İran'a yönelik saldırılarının daha büyük bir felakete dönüşmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. İran'ın egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik saldırıları kimden gelirse gelsin asla tasvip etmiyor ve tepkimizi de açıkça ortaya koyuyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: "Üreten Türkiye'nin geleceği için emek sarf eden Memur-Sen'li kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 30. yıl vefa buluşmasında sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. 30 yılı geride bırakan Memur-Sen ailesinin tüm üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu çatı altında görev alan tüm kardeşlerimi canıgönülden kutluyorum. Bugün aramızda olmayan tüm kardeşlerime, geçen ay hayatını kaybeden Zübeyir Yetik Bey'e rahmet diliyorum. Sendika kurucumuz Akif İnan'ı hasretle yâd ediyorum. Mazlum ve mağdur coğrafyaların hüznünü kalbinde yara olarak taşıyan Akif İnan'a Allah'tan rahmet diliyorum."

MEMUR-SEN HEP DEMOKRASİNİN YANINDA SAF TUTMUŞTUR

"Emanetin ehil ellerde olduğunu, ekilen tohumların filizlendiğini görüyoruz. İdeolojik kalıplara hapsolmayı reddeden, ilkeli, sorumlu ve çözüm odaklı tutum benimseyen; milletimizin ve demokrasinin savunuculuğunu üstlenen, milli iradenin yanında saf tutan Memur-Sen, başarı hanesini her gün yeni yıldızlarla süslüyor.

Kibirli vesayet odaklarının bin yıl sürecek dediği 28 Şubat'tan 27 Nisan'a, başörtüsü yasaklarından partimize kapatma davasına, Gezi kalkışmasından 17-25 Aralık emniyet-yargı kumpaslarına, istikbalimizi hedef alan saldırılarda Memur-Sen, milletimizin ve demokrasimizin yanında saf tutmuştur."

"6 Şubat'ta, orman yangınlarında, sel felaketlerinde Memur-Sen hep sahadaydı. Yurt dışında da milletimizi başarıyla temsil ettiniz. Akif İnan ağabeyin mirasına sahip çıktınız. Mitinglerde, imza kampanyalarıyla, projelerle, yardım faaliyetleriyle mazlumların haykıran sesi oldunuz. Bunun dışında Memur-Sen asli vazifesini de yerine getirmiştir. Memur-Sen, uluslararası sendikacılık faaliyetlerinde de önemli ivme yakalamıştır."

"AŞKLA, ŞEVKLE, ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ"

"Akif İnan ağabeyin 'Ülkemiz dünyayı kardeş görendir, gökleri insanın ortak tarlası' diyerek rotasını çizdiği Memur-Sen; hamuru ahlakla, vicdanla yoğrulmuş bir dava hareketidir. Her birinizi gayretleriniz için tebrik ediyorum. Prensiplerinizi ve değerlerinizi koruyarak yola devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi, daha müreffeh bir ülkede yaşamamız için aşkla, şevkle, aralıksız çalışıyoruz. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği ile sayısız engelleri aştık. Gerek anayasa gerek kanun ve mevzuat düzeyindeki düzenlemelerle toplumun tüm kesimlerinin önünü açtık."

"DEVLETİ MİLLETLE KUCAKLAŞTIRDIK"

"Bizim iktidarımızla milletimiz uzun yıllar sonra kendine hizmet eden, halkına hizmet eden anlayışla tanıştı. Devlet ile millet arasına çekilen dikenli telleri birer birer kaldırdık. Cumhuru cumhuriyet ile buluşturduk, devleti milletle kucaklaştırdık. Memur-Sen gibi sendikalarımızla kamu görevlilerimizin önemli taleplerini hayata geçirdik. Demokratik haklar konusunda son derece önemli atılımlar gerçekleştirdik. Çalışanlarımızın lehine adımlar attık. 2010 Anayasa reformu ile toplu sözleşme hakkı getirdik."

"MİLLETİN İRADESİNE VURULAN ZİNCİRLERİ PARÇALADIK"

"Sizin de iyi bildiğiniz gibi, ülkemizin en temel sorunlarından biri ayrımcılıktı. Kamu görevlilerimiz inançlarını yaşamak için fişleniyordu. 'İrticacı', 'gerici', 'yobaz' denilerek tahkir ediliyordu. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, 'selamünaleyküm' diyenler hor görüldü, psikolojik baskıya uğradı. Kamuda ideolojik kast sistemi bunun konuşulmasını asla istemediler. Kendileri dışında kimseye hayat hakkı tanımadılar. Millete 'bidon kafalı', 'göbeğini taşıyan adam' dediler.

Bunların hepsini sizlerle birlikte gördük. Baskının her türlüsünü iliklerimize kadar sizlerle birlikte yaşadık. Milletin iradesine, demokrasimize vurulan zincirleri siz Memur-Sen'li kardeşlerimizle parçaladık. Azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı, parmak salladığı o karanlık günler geride kaldı. Hac için kamu çalışanlarına ücretsiz izin tanıdık. Başörtüsüne yönelik yasakçı uygulamalara son verdik. Bugün kadınlar hiçbir kısıtlama olmadan kamu kurumlarında özgürce çalışabiliyor.

Milletin oyları ile Meclis'e başörtüsü ile girdiği için hanım kardeşlerimize had bildirildiği o karanlık günlerden, başörtülü hâkimlerin, valilerin, büyükelçilerin, bakanların olduğu günlere geldik. Hedefimiz, bunları güvenceye almaktır. Bizden sonrakiler bunları yaşamasın diye, kimsenin ötekileştirilmediği bir iklimi tesis ve tahkim etmek durumundayız."

"TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYACAK"

"Yasaklarla mücadelenin yanı sıra özlük haklarında da önemli adımlar attık. Asgari ücret tutarı kadar gelir vergisi muafiyeti getirdik. Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik. Ana muhalefetin iptal ettirdiği toplu ikramiyelerin tüm kamu çalışanlarımıza ödenmesini sağladık. Kamuda sendika bilincini yaygınlaştırdık. Göreve geldiğimizde kamuda sendikalaşma oranı yüzde 47,94 iken 2024'te yüzde 75,10'a çıktı.

2025 yılı Ocak ayı zamları ile en düşük memur maaşını 43 bin liraya ulaştırdık. Şimdi önümüzde yeni bir toplu sözleşme var. 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri Ağustos ayında başlayacak. Bu görüşmelerde sendika taleplerini can kulağıyla dinleyeceğiz. Kamu çalışanları refahını dengeleyecek yol haritası çizmeye özen göstereceğiz. 23 yılda kamu çalışanlarımız için verdiğimiz mücadele, gerçekleştirdiğimiz reformlar ortadadır. Türk ekonomisi büyüdükçe, katma değerin toplumun tüm kesimlerine adaletli şekilde yayılmasını sağladık."

"İSRAİL'E EN SERT TEPKİYİ BİZ KOYDUK"

"Türkiye olarak bir yandan 100 milyar doları aşan depremin yaralarını sarmak için çalışıyoruz, bir yandan da ülkemizin suhuleti için çaba gösteriyoruz. 7 Ekim'den bu yana en net duruşu sergileyen ülke olduk. Ana muhalefet Filistin direnişine 'terör' çamuru atarken biz Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Bölgemizin egemenliğine yönelik saldırıları asla tasvip etmiyor ve tepkimizi de ortaya koyuyoruz.

Yarın Lahey'e gidiyoruz. Telafisi mümkün olmayan acılar yaşanmaması için seferber olduk. Ülkemizi, dalga boyu fırtınalı sulardan sakin sulara ulaştırmanın derdindeyiz. Günübirlik politikalarla değil, dağın arkasındaki tehlikeleri görerek hareket ediyoruz. 86 milyonun kılına zarar gelmemesi için onu yaptık ve yapacağız."