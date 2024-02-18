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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Alternatifsiz değilsiniz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Siyasi parti ayırt etmeksizin tüm vatandaşlara seslendiğini söyleyen Erdoğan, "Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlara samimiyetle seslendiğini belirterek, "Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz." dedi.

VATANDAŞA YEREL SEÇİM MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşım yaptı. Vatandaşlara seslenen Erdoğan, alternatifsiz olmadıklarını belirtti.

"CHP'Lİ KARDEŞLERİMİZİN PARTİLERİNE YÖNELİK UMUTLARINI GİDEREK KAYBETTİKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "CHP'li kardeşlerimizin, partilerine ve siyaset kurumuna yönelik umutlarını giderek kaybettiklerini üzülerek görüyoruz. Buradan siyasi parti fark etmeksizin tüm vatandaşlarıma samimiyetle sesleniyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Alternatifsiz değilsiniz

"UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN, ALTERNATİFSİZ DEĞİLSİNİZ"

Başta CHP olmak üzere muhalefete bakıp da asla umutsuzluğa kapılmayın. Alternatifsiz değilsiniz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış, ötelenmiş, yok sayılmış hissetmesine gönlümüz razı değildir. Şayet siyasetten beklentiniz hizmet ve eser görmekse hiç uzağa gitmenize gerek yok, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz buradayız.

"HEP BİRLİKTE ESASLI BİR DERS VERELİM"

"Gerçek Belediyecilik" vizyonumuz, güçlü kadromuz ve projelerimizle sizin için varız, hazırız. Sizin kaygılarınızı istismar edenlere… "Bizim istediğimiz adaya tıpış tıpış oy vereceksiniz" dayatmasında bulunanlara… Fikrinize, taleplerinize, hassasiyetlerinize saygı göstermeyenlere... "Belediye başkanı olarak kimi görmek istersiniz" sorusunu bile millete değil de yapay zekâya soranlara, gelin bu seçimde hep birlikte esaslı bir ders verelim.

Şahsi ikballeri için kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzantılarıyla demlenenlere… Size rağmen siyaset yapan kibir abidelerine hür iradenizin hiç kimsenin tapulu mülkü olmadığını, gelin 31 Mart'ta hep beraber gösterelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Alternatifsiz değilsiniz

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (10)

mehmet:

22 yıldır görüyoruz. mülteci yuvasına döndük. adalet desen yok. şehirleri partililer talan ediyor. yandaş zengin diğer taraf yoksul. orta tabaka bitti.

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kalp atisi:

Aferim mehmet dersine çalışmissin

yanıt3
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ali tartan:

100 yılda olmayan hayal bile edemediğiniz herşeyide 22 yılda gördük evet haklısın

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yanıt8
Aykut Ender:

ah be atamayan kalp atışı yalan mi yaziyor multeci yuvasina donmedik mi inkar mi edeceksin gerci aliskiniz bunada baska turlu yalakalik yapilmiyor

yanıt3
yanıt1
Erhan Sarac:

Sana oy değil günahımı vermem ve hakkımı da helal etmiyorum

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yanıtYanıtla
Ahmet Say:

Gidebilirsiniz ülkeden en son Ukrayna'ya kaçanlar ağliyorlardı

yanıt2
yanıt11
Ahmet Say:

Reis merak etme bu halk yine bu vatana bu millete hizmet edene oy verecek her zamanki gibi İstanbul'u geri alacağız hamdolsun

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Abdullah Deyerli:

Dünya lideri hep mağdur Allah rızası için bir elatın

4
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faruk merttürk:

Ama sizin Türklerden başka alternatifiniz var demi.

1
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Merdan:

Ak Parti ve Cumhurittifakı olarak burdayız. Oy yoksa hizmette yok, ona göre. Herkesin oyuna talibiz.

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