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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki Türk gencini telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Brüksel'de terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında başından yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı. Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Tapmaz'a tedavi sürecini de soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini bildiren Erdoğan, gencin ailesine selam ve sevgilerini iletti. Tapmaz ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ilgisinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü

"ORADAKİ RESMİ MAKAMLAR DA BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ DE TAKİP EDİYORLAR, BİZ DE KOVALIYORUZ"

Yaralı gençten olaya ilişkin de bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü

BELÇİKA'DAKİ OLAYLAR

Dün yaklaşık 150 kişilik bir grup, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı. Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen söz konusu kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genciyle telefonla görüştü

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti. Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı. Terör örgütü yandaşlarının saldırılarında, 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz da yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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