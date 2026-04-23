Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları kabulünde, "Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor, güçleniyor. Çünkü ileride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatan Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta milletçe hepimizi ziyadesiyle üzen iki olay yaşadık. Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele'yi başarıyla yöneten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin, ışıl ışıl parlayan gözleri, gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleri, şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle her birinin kendilerinin umudu olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor, güçleniyor. Çünkü ileride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Biliyorum ki aranızdan çok kıymetli isimler çıkacak. Bilimde, sanatta, sporda, siyasette, sivil toplumda, yani hayatın her alanında birer yıldız gibi parlayacaksınız. Yeter ki hayallerinizle aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin. Yeter ki kendinize güvenin. Başarabileceğinize inanın. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Gerisi sadece biraz sabır ve zaman meselesidir. Bundan hiçbir şüphe duymadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün ne yapıyorsak, sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gözlerinizdeki ışık hayatınız boyunca hiç sönmesin diye yapıyor, bunun samimi mücadelesini veriyoruz. Sizleri seviyor, her birinize inanıyor, güveniyorum. Hepinizi tek tek gözlerinden öpüyorum. Ailelerinize, öğretmenlerinize ve üzerinizde emeği olan herkese buradan selamlarımı iletiyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı ömürler diliyorum."

"Bize sunulan her imkan geleceğe karşı taşıdığımız bir sorumluluktur"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Civan Boran Vargün, kabullerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

23 Nisan 1920'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Vargün, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günün 106. yılında devletimizin en yüce makamında bulunmak bizler için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağıdır. Bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların sesi olarak buradayız. 'Maarifin Kalbinde Çocuk' anlayışıyla kurulan her hayalin, atılan her adımın odağında yer aldığımızı biliyoruz. Bizler merak eden, üreten, erdemli ve merhametli, kendisinden emin olunan insanlardan oluşan bir nesil olacağız. Teknolojiyi bilinçli kullanacak, dijital esenlik içinde büyüyecek, doğayı koruyacak, israftan uzak duracak ve daha yaşanılabilir bir dünya için gayret göstereceğiz. Çünkü biliyoruz ki bize sunulan her imkan geleceğe karşı taşıdığımız bir sorumluluktur.

Geçtiğimiz günlerde okullarımızda yaşanan acı hadiseler hepimizin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Hayatını kaybeden Ayla öğretmenimize ve arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Yaralanan arkadaşlarımızın ise en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Bu acı bizi zayıflatmaz, aksine daha da güçlü dayanışma iradesi etrafında birleştirir ve kararlılığımızı pekiştirir. Sevgiyle, dayanışmayla ve ortak bir vicdanla büyüyen nesiller olarak hem kendi ülkemizde hem de dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç duyan herkes için iyiliği ve barışı çoğaltacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli egemenliğimizi, aziz milletimize emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bütün çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Bakan Tekin'den teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eğitim camiası adına teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

"Ramazan ayında 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapan etkinlikler yapmıştık. Nisanda da vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi, milli egemenlik gibi kavramlar etrafında çocuklarda farkındalık oluşturacak etkinlikler yapılmasını okullardan istemiştik. Nisanın teması, 'Maarifin Kalbinde Çocuk'tu. Ayın başından itibaren okullarımızda bu kapsamda çok sayıda etkinlik oldu. Çocuklarımız ezan, bayrak gibi bizi bir arada tutan değerlerimize sahip çıkacak etkinlikler yaptılar. Fakat geçtiğimiz hafta yaşadığımız menfur olay, hepimizin canını sıktı, üzdü. Sizin de desteklerinizle inşallah okullarımızda çocuklarımızın daha sağlıklı, daha güvenli ortamda bir eğitim öğretim almalarını sağlayacağız."

Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanım, talimatınızla çocuklara, kendi çocuklarımız gibi, emanet hissiyle yaklaşarak, abilik, ablalık, öğretmenlik yaparak sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sizin de sürekli ifade ettiğiniz gibi, çocuklar bizim geleceğimiz, çiçeklerimiz. O şuurla sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu süreçteki destekleriniz için şahsım, çocuklarımız ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Çocuklar şiir okudu

Kabulde, Bengü Yeşilbaş isimli 2. sınıf öğrencisi kendi yazdığı bir şiir kitabını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Kitabın kendisine ait olup olmadığını soran Erdoğan, "Her kelimesi, her cümlesi bana ait" yanıtını alınca, "Ben de bunu tek tek okuyacağım." dedi. Bengü Yeşiltaş, akrostiş yöntemiyle yazdığı "Recep Tayyip Erdoğan" şiirini okudu.

Kırklareli'nin Vize ilçesinden 4 yaşındaki Gülsu Işıl Korkmaz ve ağabeyi Mutlucan Korkmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir okudu.

Okuduğu "Bayrak" şiiriyle sosyal medyada ilgi gören Azra, bu şiiri okudu. Şiirin ardından Mutlucan Korkmaz da aynı videoda, tek isteğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek olduğunu söylemesi ve ağlaması üzerine Erdoğan, "Mutlucanlar ağlamaz." dedi. Mutlucan Korkmaz'ı teselli eden Erdoğan'ın, gözyaşlarını sildiği görüldü. Mutlucan Korkmaz daha sonra "Minareler süngü kubbeler miğfer" dizelerini içeren "İlahi Ordu" şiirini okudu.

Ali Rusev Radev isimli 4. sınıf öğrencisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu üzerine, Bulgaristan'dan geldiğini ve Ankara'da yaşadığını, ileride savunma sanayisi üzerine çalışmalar yapmak istediğini anlattı.

Diğer bir öğrenci ise İstiklal Marşı'nın ilk 2 kıtasını okudu.

"Savunma sanayimizle ilgili birçok çalışma ve projeyi hayata geçireceğim"

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Vargün, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Dünya çocuklarına bir mesajınız olacak mı?" sorusu üzerine Vargün, "Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyadaki tek çocuk bayramını büyük bir sevinç ve mutlulukla geçirmelerini diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısına dikkat çekilerek, "Sizin bu alandaki tutumunuz ne olurdu. Bu başarıya imza atan Türk mühendislerine nasıl bir mesaj verirdiniz?" sorusu yöneltilen Vargün, "Gemilerimizi, uçaklarımızı, füzelerimizi hazırlayan, tasarlayan bütün mühendislere teşekkür ediyorum. Savunma sanayimizle ilgili birçok çalışma ve projeyi hayata geçireceğim." dedi.

Vargün, "A Milli Futbol Takımı'nın ABD'de oynayacağı Dünya Kupası maçları dolayısıyla ABD'ye ziyaretiniz olacak mı?" sorusuna, "Tabii ki Dünya Kupasına gideceğim. Bütün ülke, A Milli Futbol Takımı'nın şampiyon olmasını istiyor." yanıtını verdi.

Programın sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çocuklara bisiklet armağan edildi.