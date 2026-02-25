Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Rusya Dışişleri Bakanı Özel Temsilcisi Büyükelçi Hovayev'i Kabul Etti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Igor Hovayev ile bir araya gelerek, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanının Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinden sorumlu Özel Temsilcisi Büyükelçi Sayın Igor Hovayev'i ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde kabul ettik. Görüşmemizde; Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik yürütülen normalleşme süreci ve Güney Kafkasya'daki son gelişmeleri ele aldık."

