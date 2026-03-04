CHP'li Uzun: "Akbelen'i Rahat Bırakın Artık. Toprağımızı, Havamızı, Suyumuzu ve Zeytinlerimizi Korumaya Kararlıyız"

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'nın Akbelen bölgesinde zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki göstererek, "Akbelen'i rahat bırakın artık. Muğlamızı rahat bırakın. Toprağımızı, havamızı, suyumuzu ve zeytinlerimizi korumaya kararlıyız. Size rağmen kararlıyız. Biz haklıyız, biz kazanacağız" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Muğla'nın Akbelen bölgesinde zeytin ağaçlarının kesilmesine tepki gösterdi. Uzun, şunları söyledi:

"Bugün Akbelen'de asırlık zeytin ağaçları kesilerek yerlerinden söküldü. Bu yapılanlar açıkça hukuka aykırıdır. Şirket Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeden adeta yangından mal kaçırırcasına sahaya girmiş bir de utanmadan havasını, suyunu, zeytinini korumak için direnen İkizköy ve Çamköylülerden şikayetçi olmuştur. Buradan şirket yetkililerine açıkça sesleniyorum, iş makinelerinizi alın ve bölgeden çekilin. Akbelen'i rahat bırakın artık. Muğlamızı rahat bırakın. Toprağımızı, havamızı, suyumuzu ve zeytinlerimizi korumaya kararlıyız. Size rağmen kararlıyız. Biz haklıyız, biz kazanacağız."

Kaynak: ANKA