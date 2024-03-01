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Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan İstişare Toplantısına Katıldı

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Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri üzerine konuşuldu ve seçimlerde zaferle ayrılacaklarına olan inançları dile getirildi.

Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, 19 Mayıs ilçesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Cumhur İttifakı 19 Mayıs Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri üzerine konuşuldu.

Toplantıda konuşan Halit Doğan, "Başkanıma ve siz katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu seçim önemli bir seçim. Bizler bugün sırf seçimler yaklaşıyor diye sahaya inmedik, daha önce bulunduğumuz görev nedeniyle zaten sahadaydık. Tempomuz o zaman da, şimdi de oldukça yoğun. İnşallah oluşturduğumuz gönül köprüleriyle daha güzel bir Samsun için el ele vereceğiz." dedi.

Osman Topaloğlu ise "Kıymetli Başkanımız Halit Doğan'a toplantımıza iştirak etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzde önemli bir seçim var. Cumhur İttifakı olarak hem büyükşehir de hem de ilçelerimizde seçimden zaferle ayrılacağımıza inancımız tam. Her zaman ülkeye ve millete hizmet aşkıyla çalışarak başarılı olan partimiz bu başarısını 2024 yerel seçimlerinde de milletimizin takdiriyle bir kez daha ortaya koyacaktır. Tüm teşkilatımızla ve ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatıyla birlikte mahalle bazlı toplantılarımızı gerçekleştirerek tüm vatandaşlarımıza ulaşıyoruz" diye konuştu.

İstişare ve değerlendirme toplantısına AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Selçuk ile ilçedeki sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve meclis üyesi adayları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Halit Doğan 19 Mayıs Samsun Politika Güncel Haberler

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