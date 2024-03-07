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Cumhur İttifakı'nın Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan projelerini anlattı

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Cumhur İttifakı'nın Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında projelerini anlattı. Arslan, AK Parti tarafından başlatılan ancak son 5 yıldır tamamlanmayan yarım projeleri tamamlayacaklarını ve kentin ihtiyaçlarını hızlıca gerçekleştireceklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Kırşehir Belediye Başkan adayı Osman Arslan, projelerini anlattı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuşan Arslan, son 5 yılda CHP belediyeciliği ile kente hizmet yapılmadığını öne sürdü.

Seçimi kazanarak, "AK belediyecilik" anlayışı ile şehri yeniden imar edeceklerini, AK Parti tarafından başlatılan ancak son 5 yıldır herhangi bir aşama kaydedilmeyen yarım projeleri en kısa sürede tamamlayacaklarını anlatan Arslan, kentin ihtiyacı olan tüm yatırım ve hizmetleri hızlıca gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Arslan, "Millet Bahçesi'nin yanı sıra Cacabey Astronomi ve Bilim Merkezi, Gastronomi Merkezi'ni oluşturacağız. Ahi Stadyumu ve spor kompleksi ile spor salonu, jeotermal sera ve kurutma tesisi yapacağız. Yeni şehir meydanı ve 500 araç kapasiteli otopark kazandıracağız. Afet koordinasyon ve lojistik merkezi yapılacak, yüzde 100 elektrikli otobüsler, şehre yeni bir sanayi sitesi oluşturacağız. Ulu Cami, seyir terası, yaşlı ve engelli bakım merkezi, Aşıkpaşa Türbesi Kavşağı'na alt geçit projesi ile çocuk gündüz bakım evi yapacağız." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve MHP İl Başkanı Arif Kılıç da konuşmalarında Arslan'a destek istedi.

Kaynak: AA / Güncel

Osman Arslan Neşet Ertaş AK Parti Kırşehir Politika Güncel Haberler

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