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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü köyleri ziyaret etti

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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde köyleri ziyaret ederek, yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde köyleri ziyaret etti.

Tütüncü, köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek, göreve geldiği takdirde yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Antalya'nın 19 ilçesinde "altın çağı" başlatacaklarını belirten Tütüncü, 7'den 77'ye herkese dokunacak projelerle göreve talip olduklarını kaydetti.

Elmalı'da Abdal Musa Türbesi'ni ve Abdal Musa Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret eden Tütüncü, "Yan yana can cana olmaya geldik. Cami de bizim cemevi de bizim. Kepez'de cami de yaptık, cemevi de yaptık. Altınova'ya Pir Sultan Abdal Cemevi'ni yaptık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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