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Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Kadın ve Demokrasi Derneği'ni ziyaret etti

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Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya Temsilciliğini ziyaret ederek, kadınların gününü kutladı. Sümer, kadınlara yönelik projelerini anlattı ve destek istedi.

Cumhur İttifakı Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya Temsilciliğini ziyaret ederek, kadınların gününü kutladı.

AK Parti belediye başkan adayı Sümer, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaretlerinde kadınların gününü kutlayan ve karanfil dağıtan Sümer, KADEM üyeleriyle de bir araya geldi.

Kadınlara yönelik önemli projeler hazırladıklarını dile getiren Sümer, ilçenin birçok noktasına kreş açacaklarını, aile yaşam merkezleri inşa edeceklerini, spor merkezleri açacaklarını söyledi.

Herkesin hayatına dokunacak projelerle göreve talip olduklarını aktaran Sümer, kadınların desteğini istedi.

KADEM Antalya Temsilcisi Zeynep Kandur da belediyenin kadınlara yönelik projelerine KADEM olarak katkıda bulunabileceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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