Cumartesi Buluşmaları'nda Mehdi Eker'in Doğa ve Sanat Üzerine Düşünceleri

Yediiklim dergisi tarafından düzenlenen Cumartesi Buluşmaları'nın konuğu eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker oldu.

Üsküdar Meva Kitap Kafe'de düzenlenen etkinliğe Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Prof. Dr. Şaban Sağlık ve Muhammed Sani Adıgüzel'in yanı sıra yazarlar, şairler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Eker, insanın doğayla olan kadim ilişkisi ve sanatın bu ilişkiyi nasıl dönüştürdüğüne değinerek "Masallar, efsaneler, tabiat... Bunların her biri insanın iç alemine dokunan, aklın yaralarını iyileştiren kadim kaynaklardır. Sezai Karakoç'un ilk yayımladığı şiirin adı 'Rüzgar'dır. Ardından 'Yağmur Duası' gelir. Çünkü doğada rüzgar yağmurun habercisidir. Tabiat, insanın ilk öğretmenidir; ilhamın en saf kaynağıdır." dedi.

Tarihin, tabiatın ve kültürün iç içe geçmiş bir miras olduğunu vurgulayan Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her nesil, kendi ruhunu etkileyen çevresel ve kültürel gelişmelerle şekillenir. Sezai Karakoç'un ifadesiyle 'Tarihin mirası', insanın ruhuna sinmiş olan kalıcı izlerdir. Ses, çizgi, desen, renk... Hepsi o mirasın parçasıdır. Bu mirasta Kürtler de vardır, Türkler de; toprağın, suyun, göğün sesi de... İnsan, doğadan esinlenerek sanatla kendi içindeki yaraları onarır. Bir şey sizi etkiliyorsa, ister acı versin ister haz, duygularınıza dokunuyorsa, bu bir anlam yaratır. İşte sanat o anlamın ifadesidir. Şair bunu düşünerek şiire döker, ressam renklerle anlatır, heykeltıraş taşta hayat arar. Bu bir teslimiyettir; ruhun boşalmasıdır."

"Yediiklim'in gölgesinde, öğrenciye dokunan işler yapıyoruz"

Yediiklim Derneği Başkan Yardımcısı Müstakim Haksal ise Yediiklim dergisinin edebiyat ve kültür dünyasına katkısına dikkati çekerek "Cumartesi günleri burada düzenlediğimiz söyleşilerimizin yüzde doksanı edebiyat temalıdır. Bunun yanında sinema, tiyatro, musiki ve hat sanatı üzerine de çeşitli söyleşiler gerçekleştirdik. Amacımız, özellikle İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin kalbine dokunmak. Bugüne kadar birçok öğrenciyi kitapla, edebiyatla bu mekanda buluşturduk." diye konuştu.

Haksal, derneğin sosyal sorumluluk projelerine de değinerek şunları kaydetti:

"Burası manevi iklimi olan bir mekan; bir emanet. Bu emaneti en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Özellikle öğrencilere yönelik yaptığımız her faaliyette büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Katılımcı davetlerinde çeşitliliğe özen gösteriyor, yalnızca belli çevrelerden insanlarla sınırlı kalmamaya dikkat ediyoruz. Yediiklim'in gölgesinde, öğrenciye dokunan işler yapıyoruz."

Program, soru cevap kısmından sonra toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.