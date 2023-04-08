Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray Meydanı'nda Gözaltı: 'Kayıplarımızı Aramaya, Akıbetlerini Sormaya, Faillerinin Cezalandırılmasını İstemeye Devam...

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği" yönündeki kararına rağmen kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 941. hafta buluşmasına da polis müdahale etti. 15 kişinin gözaltına alındığını duyuran Cumartesi Anneleri, "Galatasaray yasaklanamaz. Galatasaray bizimdir, Galatasaray hepimizindir. 941. haftamızda bir kez daha haykırıyoruz: Kayıplarımızı aramaya, akıbetlerini sormaya, faillerinin cezalandırılmasını istemeye, adil işleyen bir hukuk sistemi talep etmeye devam edeceğiz. Hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği" yönündeki kararına rağmen kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 941. hafta buluşmasına da polis müdahale etti. 15 kişinin gözaltına alındığını duyuran Cumartesi Anneleri, "Galatasaray yasaklanamaz. Galatasaray bizimdir, Galatasaray hepimizindir. 941. haftamızda bir kez daha haykırıyoruz: Kayıplarımızı aramaya, akıbetlerini sormaya, faillerinin cezalandırılmasını istemeye, adil işleyen bir hukuk sistemi talep etmeye devam edeceğiz. Hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne polis engel oldu. Cumartesi Anneleri, eylemde, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Eren Keskin ile Besna Tosun, Maside Ocak, Ali Ocak, Hanife Yıldız, Sebla Arcan, Gülseren Yoleri, Eren Keskin, İrfan Bilgin, İkbal Eren, Deniz Zeybek, Aylin Tekiner, Feyyaz Yaman, Ayşe Tepe, Mikail Kırbayır, Leman Yurtsever7in gözaltına alındığını duyurdu.

"AYM kararına uyun, toplanma ve basın açıklaması yapma özgürlüğümüzü ihlal etmeye son verin, Galatasaray'daki ablukayı derhal kaldırın" çağrısı yapılan Cumartesi Anneleri'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"AYM, CUMARTESİ ANNELERİ'NİN EYLEMİNİN HUKUKA UYGUN OLDUĞUNU BİLDİRDİ: Gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerinin açıklanması ve suçun faillerinin yargı önünde cezalandırılması talebiyle başlattığımız, Türkiye tarihinin en uzun soluklu adalet eylemimiz 700. haftamızda ağır polis şiddeti ile engellendi. Anayasa Mahkemesi, Maside Ocak'ın başvurusu üzerine verdiği kararla, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkımızın ihlal edildiğine hükmetti. AYM kararında, Galatasaray'daki buluşmalarımızın demokrasinin gereği olduğuna vurgu yaptı. AYM, Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın Galatasaray Meydanı'nda sürdürdüğü eylemin hukuka uygun olduğunu bildirerek, engellenmemesi konusunda Beyoğlu Kaymakamlığı'na açık bir ödev yükledi.

KAYIPLARIMIZLA BULUŞMA MEKANIMIZ GALATASARAY'DAN VAZGEÇMEYECEĞİZ: Buna rağmen kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray Meydanı'ndaki abluka kaldırılmadı. AYM kararına uyulmadı! Bütün engellemelere rağmen hakikati söylemeye devam edeceğiz. 28 yıllık pratiğimiz tanıktır; hakikati söyleme sorumluluğuna ve cesaretine sahibiz, bundan vazgeçmeyeceğiz! Kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz! Kayıplarımızı aramaya, akıbetlerini sormaya, faillerinin cezalandırılmasını istemeye, mevcut adaletsizliğe itiraz etmeye, hak ve özgürlük talep etmeye devam edeceğiz.

BİR MEKANIN YASAKLANMASI TOPLANMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİDİR: Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Toplanma ve basın açıklaması yapma özgürlüğümüzü ihlal etmeye son verin, Galatasaray'daki ablukayı derhal kaldırın! Bir mekanın yasaklanması toplanma özgürlüğünün ihlalidir. Tam da bu hukuki dayanakla söylüyoruz; Galatasaray yasaklanamaz. Galatasaray bizimdir, Galatasaray hepimizindir. 941. haftamızda bir kez daha haykırıyoruz: Kayıplarımızı aramaya, akıbetlerini sormaya, faillerinin cezalandırılmasını istemeye, adil işleyen bir hukuk sistemi talep etmeye devam edeceğiz. Hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray Meydanı'nda gözaltına alınan 15 Cumartesi Anneleri İnsanları'nı derhal serbest bırakın!"

TANRIKULU: SUÇ İŞLİYORLAR

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da sosyal medya hesabından Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.

Tanrıkulu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Cumartesi Anneleri'nin barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı AYM'nin kararına rağmen engelleniyor. Gözaltı ve engellemeleri uygulayan da uygulatan da suç işliyor. Derhal buna son verin!"