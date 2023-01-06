Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cuma namazında tüm camilerde yağış için dua edildi

Güncel Haberler

Cuma namazında tüm camilerde yağış için dua edildi

Türkiye'de hava sıcaklıkları normalin üstünde seyretmeye devam ederken, durum böyle olunca uzun zamandır yağmur da yağmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan cuma hutbesinde de bu konuya dikkat çekilerek, kuraklık riskine dikkat çekildi ve yağış için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan cuma hutbesinde, kuraklık riskine dikkat çekilerek, yağış için dua edildi.
"Besmele: Berekete Açılan Kapı" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.
Besmele ile başlanan her sözün hayırlı, her işin bereketli, çıkılan her yolun istikamet üzere olduğu vurgulanan hutbede, "Besmele, dünya ve ahirette rahmet ve huzura açılan kapının anahtarıdır. O halde, besmele ile açılsın tüm sevgi ve merhamet kapıları. Son bulsun kin ve düşmanlık duyguları. Besmele ile güven kazansın sözlerimiz. Besmele ile bereketlensin işlerimiz. Besmele ile anlam bulsun bütün hayatımız." ifadeleri kullanıldı.
Son zamanların en kurak günlerinin yaşandığına dikkati çekilen hutbede, "Kar ve yağmur olarak tecelli edecek ilahi rahmete muhtacız. Geliniz, hep birlikte rahman ve rahim olan Rabbimize yakaralım. Ey merhameti bol Allah'ım acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Allah'ım semadan rahmet damlalarını indiren sensin. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir. Topraklarımızı ve bizi suya hasret bırakma." duası edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title