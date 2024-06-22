Çukurova'da DSİ'nin sorumluluğundaki sulama sistemleri çalışmıyor

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Çukurova'da yeni yapılan DSİ'nin sorumluluğundaki kapalı sulama sistemlerinin aktif çalışmadığı için on binlerce dönüm ekili ve dikili tarım ürünlerinin kuruduğunu, çiftçilerin zararının büyük olduğunu söyledi. Kuraklık yaşanan bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Barut, "Borular tıkanıp patlarken sulama parasını peşin ödeyen çiftçilerin filtreleri de tıkanıp işlevsiz kalınca tarım alanlarına su ulaşmadı, on binlerce dönüm alandaki mısırdan narenciyeye tüm tarım alanları neredeyse tamamen kurudu" dedi.

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Adana'nın Kozan ilçesi Tufanlı köyünde mağdur çiftçilerle bir araya geldi. Toplam 26 bin dönüm alanda üreticilerin mağdur edildiğine dikkat çeken Barut, "Özel bir şirket tarafından projesi tamamlanan ve yeni devreye giren DSİ'nin sorumluluğundaki kapalı sulama sistemleri, herhangi bir arıtma ve filtreleme olmadan sisteme verilen suyun çamurlu, taşlı ve kirli olmasından kaynaklı ekili ve dikili tarım arazilerine ulaşmadı" dedi.

"Tüm tarım alanları neredeyse tamamen kurudu"

Bölgede ekili alanı zarar gören çiftçilerle bir araya gelen Barut, zarar gören alanların afet bölgesi ilan edilmesini, üreticinin zararlarının tespit edilip karşılanmasını ve devam eden sulama sorununa kesin çözüm bulunmasını istedi. Devlet Su işleri (DSİ) sorumluluğundaki kapalı sulama sistemlerinin herhangi bir arıtma ve filtreleme olmadan sisteme verilen suyun çamurlu ve taşlı olmasından kaynaklı tarım arazilerine ulaşamadığını söyleyen Barut, "Borular tıkanıp patlarken sulama parasını peşin ödeyen çiftçilerin filtreleri de tıkanıp işlevsiz kalınca tarım alanlarına su ulaşmadı, on binlerce dönüm alandaki mısırdan narenciyeye tüm tarım alanları neredeyse tamamen kurudu" diye konuştu.

"Çiftçinin sorunlarına çare bulun"

"Adam eksen adam bitecek, kan eksen can bitecek bu topraklarda sorun çok büyük. Bu çağda Kozanlı üreticilerimiz suya kavuşamıyor. Ürünler sulanamıyor" sözleriyle yaşanan sulama problemine dikkat çeken Barut, "Üreticiler çok sıkıntılı, sorunlarını dile getirmelerine rağmen çözüm bulamıyor. Üreticiler tarla ve bahçelerine sulayabilseydi buralar kurumayacaktı. Su bitkinin verimini yüzde 100 arttırır, bu kuruyan mısır tarlasında da zarar büyük. Burada çiftçinin kaybı büyük, ülke ekonomisi de çok zarar görüyor. Kozanlı mısır üreticisinin, çiftçilerin sesini duyun. Afet bölgesi ilan edin, çiftçilerin zararını tespit edip karşılayın. Önümüzdeki günlerde sorunu daha da büyüyecek çiftçinin sulama sorunlarını çözün. Su yoksa yaşam yok, bu nedenle üretim yapmayacağını söyleyen çiftçilerin sorunlarına çare bulun" dedi.

"Bu sezon ürünlerimizi sulayamıyoruz"

Tarım alanlarını sulayamadığı söyleyen çiftçilerden Tolga Ceyhanlı, "Hem mısır hem narenciye üretimi yapıyoruz. Bu sezon ürünlerimizi sulayamıyoruz. Kapalı sulama sistemleri projesinin aksaklık ve eksiklikleri nedeniyle sorun yaşıyoruz. Çok büyük mağduriyet yaşıyoruz. Yüksek maliyetlerle üretim yapıyoruz ama ürünlerimiz sulanmadığı için çok büyük zararla karşı karşıyayız. Üreticiler ya arazilerini boş bırakacak ya da buraları elden çıkaracak. Bu sorun ve sıkıntıların hızla çözülmesi gerekiyor. Zararımız tespit edilip karşılansın" şeklinde konuştu.

"Kurulan kapalı sistemde sorun var"

Yeni yapılan kapalı sulama sistemlerinin çalışmadığını ifade eden ziraat mühendisi Barış Burtaran ise "Sulama yapılamadığı için tarla ve bahçeler kuruyor. Burada projeden kaynaklı sorun yaşanıyor. Kurulan kapalı sistemde sorun var. Bunun acilen çözülüp zararın karşılanması gerekiyor" açıklamasında bulundu. Toplam 110 dönüm alanda ektiği mısır ürünü sulanmadığı için kuruyan çiftçi Mehmet Yılmaz ise, bir gram su veremediği için ürünlerinin kuruduğunu, zararın büyük olduğunu söyledi.