Çukura düşüp, çırpınan Efsun'u, acil yardım ve afet yönetimi öğrencileri kurtarmış

GÜMÜŞHANE'de sağanak nedeniyle su dolan çukura düşüp, çırpınan Efsun Sena Ateş'i (18), olay yerinden geçen Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri Özgür Akgün ve Mücahit Toprak'ın kurtardığı ortaya çıktı. Vali Kamuran Taşbilek'in makamında teşekkür ettiği Mücahit Toprak, "Kardeşimiz, bizim gibi tatbikat almış öğrencilere denk geldi. Önce kendi güvenliğimizi sağladım. Hiç tereddüt etmeden suya girdim ve kardeşimizi çıkarttım" dedi.

Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak'ta dün sağanağın etkisiyle mazgallar tıkanıp, yollar göle döndü. Bölgeden geçen Efsun Sena Ateş, su dolu çukura düştü. Suda çırpınan Efsun'u fark eden 3 kişi, yardıma koştu. Efsun Sena Ateş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

?Öte yandan Gümüşhane Belediyesi ekipleri, su dolu çukurun çevresinde önlem için çalışma başlattı.