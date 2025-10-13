Haberler

Çubuklu Kadınlar Konya'yı Ziyaret Etti

Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın El İşleri Atölyesi kursiyerleri, kültür gezisi kapsamında Konya'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. 55 kadının katıldığı gezi, yerel el sanatlarını tanıma ve sosyal dayanışma fırsatı sundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Çubuk Belediyesi tarafından kadınlara yönelik olarak hayata geçirilen Kadın El İşleri Atölyesi kurslarına katılan kursiyerler, düzenlenen kültür gezisi kapsamında Konya'yı ziyaret etti.

Çubuk Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen geziye, atölyede el sanatları, dikiş-nakış ve mesleki eğitim kurslarına katılan 55 kadın kursiyer katıldı.

Sabah saatlerinde Çubuk Belediyesi önünden hareket eden kafile, Konya'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Mevlana Müzesi, Alaeddin Tepesi, Konya Bedesteni gibi önemli noktaları ziyaret eden kadınlar, hem şehrin manevi atmosferini hissetti hem de yöresel el sanatlarını yakından görme fırsatı buldu.

Gezi programında kahvaltı ve öğle yemeğinde Konya'ya özgü lezzetler ikram edilirken, kadınlar gün boyunca eğlenceli ve keyifli vakit geçirdi. Program kapsamında Konya'nın el sanatları ve hediyelik eşya üretim merkezleri de gezildi.

Geziye katılan kursiyerlerden Kamile Erdoğmuş, düzenlenen etkinlikten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu tür gezilerin devamı gelir. Çubuk halkı olarak yeni yerler görmeyi çok isteriz." dedi.

Kursiyerlerden Aslı Uysal ise Konya'yı daha önce ziyaret ettiğini ancak bu gezi sayesinde görmediği yerleri de gezme fırsatı bulduğunu söyleyerek, "Daha önce Mevlana Müzesi'ni gezmiştim ama bu programla Konya'nın birçok farklı noktasını görme fırsatım oldu. Çok güzel bir organizasyondu." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediyesi yetkilileri, kadınlara yönelik meslek kurslarının sadece üretim ve eğitim değil, aynı zamanda sosyal dayanışma ve motivasyon faaliyetleriyle de desteklendiğini, bu tür kültürel gezilerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

