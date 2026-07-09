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Eskişehir'de bunalıma giren şahıs kendi karnına bıçak sapladı

Eskişehir'de bunalıma giren şahıs kendi karnına bıçak sapladı
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Eskişehir'de bunalıma girerek kendi karnına bıçak saplayan bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de bunalıma girip kendi karnına bıçak saplayan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Çetinsoy Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir erkek şahıs, kendi karnına bıçak sapladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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