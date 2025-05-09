AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?

PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi

Çubuk'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Çubuk'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, 'Minik mucitler' temasıyla düzenledikleri TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Fuarda, geri dönüşüm malzemeleriyle yapılan projeler sergilendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesi Fuaye ve Sergi Alanı'nda "Minik mucitler" temasıyla düzenlenen fuarda, çoğunluğu geri dönüşüm malzemelerinden yapılan resim, maket, robot, tasarım, seramik gibi yüzlerce proje yer alıyor.

Fuarın açılışını yapan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Bir eğitim kenti olan Çubuk'ta kültür, sanat ve bilime dair sergiler açılmasının önemini vurgulayan Demirbaş, sergiyi ve eserleri çok beğendiğini belirtti.

Çok yetenekli, ufku açık öğrencilerin özgün eserlerinin sergide yer aldığını dile getiren Demirbaş, "Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Gençlerimizin yaptıkları eserleri gördüğümüz zaman gerçekten seviniyoruz, mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik

Tadic ve Talisca arasında gerginlik! Üzerine yürüdü
Canlı! RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçında goller devam ediyor

Maçta tempo inanılmaz! Goller devam ediyor
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.