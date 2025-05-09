Çubuk'ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesi Fuaye ve Sergi Alanı'nda "Minik mucitler" temasıyla düzenlenen fuarda, çoğunluğu geri dönüşüm malzemelerinden yapılan resim, maket, robot, tasarım, seramik gibi yüzlerce proje yer alıyor.

Fuarın açılışını yapan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, sergiyi gezerek öğrencilerden bilgi aldı.

Bir eğitim kenti olan Çubuk'ta kültür, sanat ve bilime dair sergiler açılmasının önemini vurgulayan Demirbaş, sergiyi ve eserleri çok beğendiğini belirtti.

Çok yetenekli, ufku açık öğrencilerin özgün eserlerinin sergide yer aldığını dile getiren Demirbaş, "Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Gençlerimizin yaptıkları eserleri gördüğümüz zaman gerçekten seviniyoruz, mutlu oluyoruz." diye konuştu.