Çubuk'ta Seyir Halindeki Biçerdöverde Yangın
Ankara'nın Çubuk ilçesi Tahtayazı Mahallesi'nde seyir halindeki bir biçerdöverde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Orman Şefliği'ne ait arazözün müdahalesiyle yangın söndürüldü. Biçerdöver kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde seyir halindeki biçerdöverde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Tahtayazı Mahallesi'nde seyir halindeki biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Orman Şefliğine ait arazözle yapılan müdahaleyle söndürüldü.
Biçerdöverin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA