Çubuk'ta Okul Kantinlerine Sağlık Denetimi

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki okulların kantinleri denetlendi.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığı için okul kantinlerini denetledi. Ekipler, fiyat etiketinden ürünlerin saklanma koşullarına kadar incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çocukların sağlıklı gıda tüketmeleri için gereken önemi gösterdiklerini belirtti.

Kantinleri büyük bir titizlikle denetlediklerini ifade eden Demirbaş, "Öğrencilerimizin hijyen koşulları sağlanmış, gıda güvenliği açısından risk taşımayan ürünleri almaları çok önemli. Velilerimizin içi rahat olsun, çocuklarımızın sağlığına yönelik uygulamalarımızı eğitim sezonu boyunca belirli periyotlarla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Demirbaş, denetimlerde genel şartlara uymayan işletmeciler hakkında tutanak tutulduğunu da kaydetti.