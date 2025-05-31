Çubuk'ta Öğrencilerden Yıl Sonu Orkestra Konseri

Çubuk'ta Öğrencilerden Yıl Sonu Orkestra Konseri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu öğrencileri, yıl sonu konserinde Türkiye'nin çeşitli yörelerinden eserler seslendirdi. Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrencilere destek verildi ve okulun kültürel etkinliklerine vurgu yapıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde taşımalı eğitim sistemiyle öğrenim gören Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından kurulan orkestra, yıl sonu konseri verdi.

Çubuk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda öğrenciler, Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait eserleri seslendirdiği konsere, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Konserin sonunda piyanist ve orkestra şefi Mustadin Şahinbaş'ın eşliğinde okul müdürü Selim Şahin ve öğretmenler de sahneye çıkarak öğrencilere destek verdi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin ortaya koyduğu performansın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Sıfırdan kurulan bir orkestranın bu noktaya gelmesinin büyük bir emek ve özverinin ürünü olduğunu anlatan Demirbaş, "Başta okul yönetimi ve öğretmenlerimiz olmak üzere, emeği geçen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da okulun yıl boyunca çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinliğe imza attığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul müdürü Şahin ise öğrencilerin kemanla ilk kez 3 yıl önce tanıştığını belirterek, "Belediye Başkanımızın desteğiyle okula alınan 24 kemanla bu yola çıktık. 2021 Eylül ayında kurulan orkestramız, o günden bu yana gelişerek büyüdü. İlk kez keman çalan çocuklarımızla konserler veriyor, Çubuk'u ve okulumuzu temsil ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Ankara Adliyesi'nde skandal! Zabıt katibi, UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi

Adliyede büyük skandal! UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı

Son operasyonun perde arkası! Her şey kilit ismin itirafıyla başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
Yapılandırma kapsamındaki borçlar için son 2 gün

Borç ödemek için son 2 gün!
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı

Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.