Çubuk'ta Öğrencilerden Yıl Sonu Orkestra Konseri

Ankara'nın Çubuk ilçesinde taşımalı eğitim sistemiyle öğrenim gören Süleyman Şah İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından kurulan orkestra, yıl sonu konseri verdi.

Çubuk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda öğrenciler, Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait eserleri seslendirdiği konsere, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Konserin sonunda piyanist ve orkestra şefi Mustadin Şahinbaş'ın eşliğinde okul müdürü Selim Şahin ve öğretmenler de sahneye çıkarak öğrencilere destek verdi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin ortaya koyduğu performansın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Sıfırdan kurulan bir orkestranın bu noktaya gelmesinin büyük bir emek ve özverinin ürünü olduğunu anlatan Demirbaş, "Başta okul yönetimi ve öğretmenlerimiz olmak üzere, emeği geçen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da okulun yıl boyunca çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinliğe imza attığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Okul müdürü Şahin ise öğrencilerin kemanla ilk kez 3 yıl önce tanıştığını belirterek, "Belediye Başkanımızın desteğiyle okula alınan 24 kemanla bu yola çıktık. 2021 Eylül ayında kurulan orkestramız, o günden bu yana gelişerek büyüdü. İlk kez keman çalan çocuklarımızla konserler veriyor, Çubuk'u ve okulumuzu temsil ediyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.