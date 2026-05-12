Çubuk'ta "Liseler Arası Kur'an-ı Kerim Meali Bilgi Yarışması" düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencilerine yönelik "KUR'ANLA-Liseler Arası Kur'an-ı Kerim Meali Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışma, Çubuk Belediyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Çubuk Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Lise öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Çubuk genelindeki 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı yarışmada, gençlerin Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajlarına yönelik bilgi düzeyleri ölçüldü.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, Kur'an-ı Kerim'i anlamanın önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"İlk emri 'Oku' olan bir dine mensubuz. Dolayısıyla hayatımızın en temeline okumayı ve anlamayı koymamız gerekiyor. Geçen yıl 30. cüzden, bu yıl ise 28 ve 29. cüzlerden gençlerimize yönelik yarışma düzenliyoruz. Gençlerimizin Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamalarını ve hayatlarına tatbik etmelerini önemsiyoruz."

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Adıgüzel ise gençlerin Kur'an-ı Kerim'e yönelmesinin büyük mutluluk verdiğini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, yarışmanın manevi yönüne vurgu yaparak, "Bu yarışmanın aslında kaybedeni yok. Burada bulunan her öğrencimiz büyük bir başarıya imza atmıştır. Gençlerimizin böylesine anlamlı çalışmalar içerisinde yer alması bizleri gururlandırıyor." dedi.

Demirbaş, yarışmaya katılan tüm öğrencilere yönelik İstanbul ve Ayasofya gezisi düzenleneceğinin müjdesini de vererek, "Buradaki emek boşa kalmasın istedik. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi uygun bir tarihte Ayasofya Camii Kebir'i ziyaret etmek üzere İstanbul'a göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren yarışma sonunda, Çubuk İbrahim Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Çubuk Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.