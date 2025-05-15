Çubuk'ta Kurban Bağış Kampanyası Başlatıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Türk Kızılay Çubuk Şubesi ile Çubuk Belediyesi işbirliğiyle kurban bağış kampanyası başlatıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkanı Nurullah Babacan, Atatürk Parkı'na kurulan bağış çadırında düzenlenen programda, işbirliği protokolünü imzaladı.

Demirbaş, burada yaptığı açıklamada, kurban ibadetinin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıttığını söyledi.

Demirbaş, "Belediye olarak Türk Kızılay ile yürüttüğümüz bu anlamlı çalışmayla, hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarını ihtiyaç sahiplerine en güvenli şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Herkesi kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." dedi.

Babacan da desteklerinden dolayı Demirbaş ve ekibine teşekkür etti.