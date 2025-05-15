Çubuk'ta Kurban Bağış Kampanyası Başlatıldı

Çubuk'ta Kurban Bağış Kampanyası Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Türk Kızılay Çubuk Şubesi ve Çubuk Belediyesi işbirliğiyle kurban bağış kampanyası düzenlendi. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yardımlaşma ruhunu vurgulayarak hayırsever vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Türk Kızılay Çubuk Şubesi ile Çubuk Belediyesi işbirliğiyle kurban bağış kampanyası başlatıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkanı Nurullah Babacan, Atatürk Parkı'na kurulan bağış çadırında düzenlenen programda, işbirliği protokolünü imzaladı.

Demirbaş, burada yaptığı açıklamada, kurban ibadetinin yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yansıttığını söyledi.

Demirbaş, "Belediye olarak Türk Kızılay ile yürüttüğümüz bu anlamlı çalışmayla, hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarını ihtiyaç sahiplerine en güvenli şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Herkesi kampanyaya destek vermeye davet ediyorum." dedi.

Babacan da desteklerinden dolayı Demirbaş ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı

Canlı yayında demediğini bırakmayıp adaylığını açıkladı
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti

Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
Yapay zeka ile kanser teşhisinde yüzde 90 başarı

Kanser hastalığında yapay zeka devrimi! Yüzde 90 başarı sağlandı
Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket

Yok artık Mert Günok! 50 metreden ayağıyla inanılmaz basket
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.