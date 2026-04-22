Çubuk'ta "7'den 77'ye Seymen Oluyoruz" kursu açıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, seymenlik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere öğretmek amacıyla halk oyunları kursu açıldı. Ücretsiz olan kurslar, farklı sanat dallarını da kapsayacak şekilde planlandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, "7'den 77'ye Seymen Oluyoruz" sloganıyla halk oyunları kursu açıldı.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen Kültür ve Sanat Evi'nde başlayan kursta, seymenlik kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kültür ve Sanat Evi Sorumlusu Hayati Koca Demirci, yaptığı açıklamada, merkezde farklı sanat dallarına yönelik faaliyetlerin de planlandığını belirterek, "Seymen çalışmalarımızın yanı sıra tasavvuf müziği korosu ve bağlama kursları da açacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz, kurslarımız ücretsiz." diye konuştu.

Yaklaşık 11 yıldır seymenlik yapan Uğur Abadan ise yeni kursiyerler yetiştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Kültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için buradayız." diye konuştu.

Kurs eğitmenlerinden Mehmet Zekai Erkan da belediyenin sağladığı imkanlarla Çubuk'a önemli bir kültür merkezi kazandırıldığını belirterek, gençlerin sanata yönelmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Eğitmen Müslüm Arslan da seymenliğin sadece bir oyun olmadığına değinerek, "Bu bir kültürdür. Her yaştan vatandaşımızı buraya bekliyoruz. Kültürümüzü birlikte yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Haftanın hemen her günü açık olacak kursta, katılımcılara seymen figürleri ve halk oyunlarının temel kuralları öğretiliyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
