Çubuk Belediyesi tarafından Çubukabad Parkı'nda düzenlenen şölene, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Nevzat Kılıç, siyasi parti temsilcileri, sünnet olan çocukların aileleri katıldı. Sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik eden Belediye Başkanı Demirbaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisini düzenledikleri şölende çocukların ve ailelerinin mutluluğunun kendilerini de çok mutlu ettiğini belirterek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çubuk'ta 64 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Çubuk Belediyesi tarafından Çubukabad Parkı'nda düzenlenen şölene, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi Başhekimi Nevzat Kılıç, siyasi parti temsilcileri, sünnet olan çocukların aileleri katıldı.

Sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik eden Belediye Başkanı Demirbaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisini düzenledikleri şölende çocukların ve ailelerinin mutluluğunun kendilerini de çok mutlu ettiğini belirterek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gelecek yıllarda da bu programı devam ettireceklerini anlatan Demirbaş, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın mürüvvetini, onların büyüdüklerini, sünnet ve askere gittiklerini görmek hepimizin birer hayali ve umududur. Çocuklarımızın bu önemli anlarında hastane aşamasından şölene kadar her zaman yanında olduk. Hiçbir ayrıntıyı atlamadan güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. 'Bir çocuk gülerse dünya güler, bir çocuk gülerse dünya güzel' diyerek İl Sağlık Müdürlüğü ve Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi iş birliğinde bu programı organize ettik. Şölenimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.'"

Başhekim Kılıç ise bu hayırlı etkinliğe kendilerini de ortak ettiği için Demirbaş'a teşekkür ederek, "Bu işin ne kadar kıymetli bir hizmet olduğunu hem hastanede hem de burada gördük. İnşallah bu etkinliği ilerleyen yıllarda da devam ettiririz.'" ifadelerini kullandı.

Yemek ikram edildiği parkta çocuklar gösteri ekibi eşliğinde eğlenirken, kendilerine ikram edilen pamuk şekeri ve Osmanlı macununun tadına baktı.

Şölen kapsamında düzenlenen konserde sunuculuğu Ahmet Yılmaz yaparken, yerel sanatçılar Cem Akgül ve Çubuklu Coşkun'un konser verdiği şölende, çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.?