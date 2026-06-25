Çubuk Eğitim Festivali tamamlandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Kaymakamlık tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Çubuk Eğitim Festivali, sona erdi.

Çubukabad Parkı'nda iki gün süren festivalde ilçedeki okulların yanı sıra kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve eğitim alanında faaliyet gösteren kuruluşlar stant açarak projelerini tanıttı.

Festival boyunca bilimsel deneyler, sportif etkinlikler, kültürel gösteriler ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirildi.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl da stantları gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Çubuk Belediyesi Kadın El İşleri Atölyesi standında ziyaretçilere doğal malzemelerle dekoratif ürün yapımı uygulamalı anlatılırken, Çubuk Eğitim Gönüllüleri de hazırladıkları yöresel ürünlerin satışından elde edilen geliri öğrencilere burs olarak kullanılmak üzere değerlendirdi.

Belediye Başkanı Demirbaş, festivalin her geçen yıl büyüdüğünü belirterek, "Festivalimiz artık ilçemizi 'festivaller şehri' olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin Teknofest gibi organizasyonlara hazırlanmasına da önemli katkı sağlıyor." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eranıl ise festivale gösterilen ilginin beklentilerinin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Festivalimiz artık Çubuk sınırlarını aştı. Ankara'nın farklı ilçelerinden ziyaretçiler ağırlıyoruz. Çubuk Eğitim Festivali'nin uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivali gezen öğrencilerden Muhammet Ali Özateş, etkinliğin hem öğretici hem de eğlenceli geçtiğini kaydetti.

Öğretmen Tufan Bulut da özellikle teknoloji ve bilim stantlarının öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, festivalin çocukların bilime olan ilgisini artırdığını ifade etti.